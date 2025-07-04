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Общество

В Кыргызстане введут обязательное маркирование минеральной и газированной воды

Кабинет министров КР утвердил постановление о введении в стране системы учетно-контрольных марок.

Это направлено на усиление контроля за производством и импортом некоторых товаров, а также увеличение налоговых поступлений в бюджет.

Согласно постановлению:

  • с 15 июля 2025 года все упакованные минеральные и газированные воды под кодом ТН ВЭД 2201 должны быть обязательного маркирования учетно-контрольными марками;
  • с 1 февраля 2026-го запрещается оборот немаркированных остатков этих продуктов;
  • в список государственных важных документов и бланков добавлены учетно-контрольные марки, которые будут выпускать через Государственную налоговую службу.

Постановление вступит в силу 14 июля 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335158/
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