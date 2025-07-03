Как «стравливают» Москву и Бишкек и при чем здесь «Рыбарь»

2 июля 2025 года Telegram-канал «Рыбарь» разместил пост с безапелляционным заголовком «В Киргизии идут по пути дерусификации».

Суть можно изложить буквально в нескольких предложениях: в Кыргызстане («Рыбарь» упорно называет страну Киргизией) приняли поправки, связанные с государственным языком. Теперь объем теле- и радиовещания на кыргызском должен быть не менее 60 процентов, а «чиновники, судьи, прокуроры и представители правоохранительных органов» обязаны владеть государственным языком.

Далее «Рыбарь» ссылается на неназванные «киргизские каналы», которые якобы «предполагают, что принятие законопроекта является элементом торга с Россией: не случайно законы проведены через парламент за день до летнего отпуска. И если все удастся, то законы уйдут на доработку осенью».

Telegram-канал считает, что «прослеживается тенденция использовать тему русского языка для открытого шантажа. При этом проблема гораздо глубже, чем на первый взгляд: переводом госуправления и образования на киргизский в Бишкеке занимаются тихо и без лишнего шума».

Затем следует утверждение, что закон противоречит Конституции, но главное, «даже если закон не будет подписан президентом, в Киргизии этим прецедентом начнут открывать «окно Овертона» и проверять реакцию как внутри страны, так и в России для будущих перемен».

Что не так с этим текстом

Текст от первого до последнего слова — классический пример манипуляции.

Во-первых, подача. Шестьдесят процентов теле- и радиовещания по новому закону должно быть на кыргызском языке. Так сейчас 50 процентов. Но «Рыбарь» об этом умалчивает. Почувствуйте, как говорится, разницу — на 10 процентов увеличить объем вещания на кыргызском языке или объем вещания на кыргызском языке должен быть не менее 60 процентов.

Во-вторых, Telegram-канал как негативный довод приводит поправку в закон, которая обязывает чиновников, судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов владеть кыргызским языком.

А каким языком, по мнению «Рыбаря», должны владеть государственные служащие в Кыргызстане? Абсолютно логично, что граждане республики, тем более находящиеся на государственной службе, должны знать в достаточной степени язык государства, в котором они живут.

В-третьих, ссылка на анонимные «киргизские каналы», якобы предполагающие, что закон о госязыке приняли для торга с Россией. Одно из правил фактчекинга — указание источника. Как только источник не указан или обобщается (ресурсы, люди, «каналы») и нет ссылки, то информация — это стопроцентный фейк и попытка манипуляции. Да и почему, вообще, Кыргызстану нужны какие-то «элементы торга с Россией»?

У Бишкека прекрасные отношения с Москвой. Буквально накануне это еще раз подтверждено в ходе встречи Садыра Жапарова с Владимиром Путиным.

Но у «Рыбаря» своя «правда», заключающаяся в «тенденции использовать тему русского языка для открытого шантажа». Налицо целенаправленная подмена предмета в общественном дискурсе, когда тему развития и расширения сферы применения кыргызского языка начинают связывать с ущемлением русского. Это демагогический прием, не имеющий с реальностью ничего общего. Потому что это два разных предмета: развитие кыргызского языка и русский язык в Кыргызстане.

К слову, последний чувствует себя прекрасно.

Статус закреплен в Конституции, в республике все свободно разговаривают при желании на русском языке, есть образование на русском языке, как в школах, так и в вузах, спокойно работают русскоязычные СМИ и так далее.

Кроме того, по инициативе Садыра Жапарова будет создано единое образовательное пространство с Россией. Межгосударственная рабочая группа для разработки принципов единого образовательного пространства России и Кыргызстана сформирована и уже провела свое первое заседание. Конкретные шаги на начальном этапе будут в направлении программ для дошкольного изучения русского языка, поддержки и подготовки преподавателей как русского языка, так и других предметов на русском языке.

Кто такой хозяин «Рыбаря»

Михаил Звинчук, а именно он является одним из основателей проекта «Рыбарь», вышедшего, по его же словам, за рамки одного Telegram-канала, родился 19 июля 1991 года во Владивостоке. Учился в Суворовском училище, затем в Военном университете Министерства обороны России, где получил специальность переводчика арабского и английского языков. После окончания служил в спецназе, был командиром разведроты, работал в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Фото из интернета. Михаил Звинчук

В конце ноября 2022-го Михаил Звинчук дал большое интервью RTVI, где подтвердил, что он кадровый офицер ВС РФ, был военным переводчиком в Сирии и Ираке. Тогда же, по словам Звинчука, он увлекся военной аналитикой, и в 2018 году вместе с Денисом Щукиным (политтехнологом, представителем старинной аристократии, как Щукин сам себя идентифицирует) они создали Telegram-канал «Рыбарь», где публиковали посты про Ближний Восток.

Кстати, почему «Рыбарь»? Как объясняли сами создатели, это связано с книгой «Колесо времени» Роберта Джордана. Рыбарь — одна из фигур в игре, описанной в этой книге. Фигура Рыбаря могла встать на любые клетки, но при этом каждая клетка была для нее опасной.

Сегодня «Рыбарь» — один из крупнейших пабликов в российском Telegram с аудиторией 1,2 миллиона подписчиков.

Как Звинчук связан с Кыргызстаном

В публичном пространстве Кыргызстана Михаил Звинчук появился в 2024 году.

«Сегодня в Бишкеке руководитель проекта @rybar Михаил Звинчук провел лекцию среди студентов Киргизского национального университета о реальной пользе Telegram и тонкостях решения задач в информационной среде.

Это лишь первая лекция из череды выступлений в местных СМИ и курсов повышения квалификации для сотрудников киргизских медиа, студентов, местных PR-служб и пресс-служб: с 17 июня у нас запускаются месячные очные курсы подготовки новой волны лидеров общественного мнения.

Мы будем готовить специалистов по работе с текстом, звуком и видео, а конечная цель — запуск новых ярких проектов, их развитие и поддержка (в том числе на грантовой основе) для развития и укрепления местной киргизской журналистики.

То, что мы видим сегодня, — это полное отсутствие военно-политической и отраслевой экспертизы, а также фактический вакуум в блогосфере и журналистике мнений в Киргизии. Наша цель — помочь. И именно поэтому в Киргизии открывается медиашкола «Рыбаря» — этот пост опубликован в Telegram-канале «Рыбарь» 10 июня 2024 года.

То есть кадровый офицер Министерства обороны другой, пусть и дружественной страны, открыл в Бишкеке медиашколу, цель которой — подготовка «новой волны лидеров общественного мнения».

Интересно, чье мнение и в чьих интересах будут транслировать потом эти «лидеры»?

Буквально три недели назад в Telegram-канале «Рыбарь» появился новый пост о начале набора на очное отделение медиашколы в Бишкеке.

«На этот раз мы не только обновили программу, добавив в нее инфобез, кибербез и много-много искусственного интеллекта.

Мы меняем сам подход к работе: теперь в каждой стране, в каждом регионе мы будем привлекать местных партнеров — активных участников рынка новых медиа», — сообщают организаторы и представляют своего нового партнера в Кыргызстане — «Азиатский Экспресс».

Как характеризует его «Рыбарь», это «перспективный ресурс, рассказывающий о новостях и актуальных проблемах стран Средней Азии на русском языке».

Очередной поток слушателей медиашколы от «Рыбаря» собираются научить сохранять анонимность и личные данные, визуальной пропаганде, мемологии и простейшим комиксам, раскрутке собственного проекта в области гражданской журналистики, отражению хакерских атак и их обнаружению на дальних подступах и так далее.

Попасть в медиашколу «Рыбаря» можно запросто: «Мы ждем медиаэнтузиастов любого возраста. Ваш уровень образования не имеет значения. Важно лишь ваше желание развиваться в новых медиа, нести правду, делать жизнь лучше».

Что интересно, обучение в школе «Рыбаря» бесплатное. А бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке.

Зачем «Рыбарь» «натягивает сову на глобус»

Обучение в его медиашколе бесплатное. Но Михаил Звинчук на альтруиста совсем не похож. Значит, кто-то этот «банкет» в виде его проектов в Бишкеке оплачивает.

Есть такое понятие — «формирование заказчика», или проблематизация. Вот именно этим, скорее всего, «Рыбарь» и занимается, публикуя тексты типа «В Киргизии идут по пути дерусификации».

Но денег много не бывает. Чтобы подтолкнуть того, кто выделяет средства на работу в Кыргызстане, увеличить бюджет, и публикуются, скорее всего, подобные тексты.

В них обозначается проблема — в нашем случае она связана с намерением развивать и расширять сферу применения государственного языка. А значит, как уверяет Звинчук, будет вытесняться русский язык. С этим нужно бороться, а на борьбу нужны деньги.

Если эта версия не релевантна и «Рыбарь» опубликовал, по его мнению, реальную аналитику, значит, она у него очень слабая. Ведь аналитика — это всегда правда. Даже от ИИ. Должна такой быть, по крайней мере, на канале, который позиционирует себя не пропагандистским, а аналитическим.

Ну и «плевать в колодец, из которого пьешь», то есть распространять тексты подобного уровня про страну, где ты работаешь и хочешь зарабатывать на ней еще больше, как-то совсем не комильфо.