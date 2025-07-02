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Общество

Минприроды оштрафовало два пансионата за нанесение вреда экосистеме Иссык-Куля

За выброс мусора в неположенных местах пансионаты «Ак-Бермет» и «Акун» оштрафовали на 34 тысячи сомов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

С 27 по 30 июня сотрудники Минприроды провели рейды в Иссык-Кульской области с целью:

  • защиты рыбных запасов водных объектов и предотвращение незаконного вылова рыбы;
  • контроля за работой очистных сооружений в местах отдыха и гостевых домах;
  • пресечения незаконной торговли рыбой на рынках;
  • борьбы с несанкционированным выбросом мусора на побережье Иссык-Куля.

В ходе проверки сотрудники ведомства зафиксировали 19 нарушений и наложили штраф на общую сумму 106 тысяч 500 сомов.

В частности:

  • по статье «Нарушение правил любительского рыболовства» 12 граждан оштрафованы на 12 тысяч сомов;
  • по статье «Выброс мусора в неустановленных местах» наложили штраф в 34 тысячи сомов на пансионаты «Ак-Бермет» и «Акун»;
  • по статье «Выброс производственных и медицинских отходов в неустановленных местах» наложили штраф юридическому лицу в 23 тысячи сомов, физическому лицу в 7 тысяч 500 сомов;
  • по статье «Нарушение экологической безопасности» составлены 2 протокола, сумма штрафов составила 20 тысяч сомов.

Служба экологического и технического надзора продолжит проведение подобных мероприятий с целью охраны природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334977/
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