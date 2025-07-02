Создать центр для детей, находящихся в конфликте с законом, намерены в Бишкеке. Об этом говорится в проекте программы развития социальной защиты населения на 2026-2028 годы, вынесенной на общественное обсуждение.

В мэрии признают, что, несмотря на проводимую на уровне муниципалитета политику поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, существует ряд проблем.

Среди них:

недостаточное внимание к детям со стороны родителей в связи с их высокой занятостью, а также с незнанием особенностей детской и возрастной психологии;

нехватка детсадов и недостатки в организации досуга детей;

отсутствие инклюзивного обучения;

недостаточное обеспечение детей с инвалидностью бесплатным лечением и реабилитационными услугами, неразвитость соответствующей инфраструктуры;

отсутствие на местном уровне услуг для детей, находящихся в конфликте с законом;

нехватка социальных сотрудников, непосредственно работающих с семьей и детьми.

Поэтому в программе на ближайшие годы ставится цель — обеспечение защиты прав, интересов детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Среди приоритетных направлений отмечены: