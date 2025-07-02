Создать центр для детей, находящихся в конфликте с законом, намерены в Бишкеке. Об этом говорится в проекте программы развития социальной защиты населения на 2026-2028 годы, вынесенной на общественное обсуждение.
В мэрии признают, что, несмотря на проводимую на уровне муниципалитета политику поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, существует ряд проблем.
Среди них:
- недостаточное внимание к детям со стороны родителей в связи с их высокой занятостью, а также с незнанием особенностей детской и возрастной психологии;
- нехватка детсадов и недостатки в организации досуга детей;
- отсутствие инклюзивного обучения;
- недостаточное обеспечение детей с инвалидностью бесплатным лечением и реабилитационными услугами, неразвитость соответствующей инфраструктуры;
- отсутствие на местном уровне услуг для детей, находящихся в конфликте с законом;
- нехватка социальных сотрудников, непосредственно работающих с семьей и детьми.
Поэтому в программе на ближайшие годы ставится цель — обеспечение защиты прав, интересов детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Среди приоритетных направлений отмечены:
- внедрение социальных услуг для детей, находящихся в конфликте с законом (создание центра);
- укрепление системы профилактики безнадзорности, беспризорности;
- выявление детей, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации (подворовые обходы, рейдовые мероприятия);
- улучшение качества предоставления услуг детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения;
- внедрение программы раннего вмешательства по предоставлению услуг для детей с инвалидностью;
- внедрение системы инклюзивного образования в общеобразовательных организациях;
- реализация и развитие многоязычного образования, инклюзивного образования;
- повышение читательской активности населения и другое.