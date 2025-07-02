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Общество

Создать центр для детей, находящихся в конфликте с законом, намерены в Бишкеке

Создать центр для детей, находящихся в конфликте с законом, намерены в Бишкеке. Об этом говорится в проекте программы развития социальной защиты населения на 2026-2028 годы, вынесенной на общественное обсуждение.

В мэрии признают, что, несмотря на проводимую на уровне муниципалитета политику поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, существует ряд проблем.

Среди них:

  • недостаточное внимание к детям со стороны родителей в связи с их высокой занятостью, а также с незнанием особенностей детской и возрастной психологии;
  • нехватка детсадов и недостатки в организации досуга детей;
  • отсутствие инклюзивного обучения;
  • недостаточное обеспечение детей с инвалидностью бесплатным лечением и реабилитационными услугами, неразвитость соответствующей инфраструктуры;
  • отсутствие на местном уровне услуг для детей, находящихся в конфликте с законом;
  • нехватка социальных сотрудников, непосредственно работающих с семьей и детьми.

Поэтому в программе на ближайшие годы ставится цель — обеспечение защиты прав, интересов детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Среди приоритетных направлений отмечены:

  • внедрение социальных услуг для детей, находящихся в конфликте с законом (создание центра);
  • укрепление системы профилактики безнадзорности, беспризорности;
  • выявление детей, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации (подворовые обходы, рейдовые мероприятия);
  • улучшение качества предоставления услуг детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения;
  • внедрение программы раннего вмешательства по предоставлению услуг для детей с инвалидностью;
  • внедрение системы инклюзивного образования в общеобразовательных организациях;
  • реализация и развитие многоязычного образования, инклюзивного образования;
  • повышение читательской активности населения и другое.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334934/
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