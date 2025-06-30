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Общество

Бывший топ-менеджер обвинил компанию «КАЗ Минералз Бозымчак» в вывозе золота

Бывший заместитель генерального директора по связям с общественностью компании «КАЗ Минералз Бозымчак» Жайылбек Дадиев выступил с публичным обращением, в котором призвал государство проверить деятельность предприятия.

По его словам, компания на протяжении многих лет вывозит медный концентрат с содержанием золота и серебра за пределы Кыргызстана, не обеспечивая прозрачности в учете доходов.

24.kg
Фото 24.kg. Бывший топ-менеджер обвинил компанию «КАЗ Минералз Бозымчак» в вывозе золота за рубеж и сокрытии доходов

«Концентрат меди в составе золота и серебра, добываемый на этом руднике, уже долгие годы вагонами вывозится на завод в Балхаш (Казахстан), а многомиллионные доходы от этого поступают на банковские счета акционеров в Лондоне — месяц за месяцем, год за годом. Это не домыслы — я говорю как человек, проработавший в этой компании восемь лет», — написал Жайылбек Дадиев на своей странице в соцсетях.

Он положительно оценил недавнюю инициативу главы ГКНБ Камчыбека Ташиева по увеличению доли государства в горнодобывающих предприятиях Чаткальского района и предложил распространить эту практику на Бозымчакское месторождение.

«Считаю, что настало время провести проверку деятельности компании «КАЗ Минералз Бозымчак» и обеспечить полную прозрачность ее работы», — подчеркнул Жайылбек Дадиев.

Месторождение Бозымчак расположено в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области и разрабатывается с 2007 года компанией «КАЗ Минералз Бозымчак», входящей в структуру казахстанской «КАЗ Минералз». На месторождении ведется добыча медной руды с попутным содержанием золота и серебра. Концентрат вывозится на переработку в Казахстан. Объем переработки — около 1 миллиона тонн руды в год. На предприятии работают более тысячи человек, большинство — граждане Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334719/
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