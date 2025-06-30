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Общество

В Бишкеке закрашивают надписи, пропагандирующие наркотики

Муниципальная администрация Первомайского района провела совместную профилактическую акцию по закрашиванию надписей и граффити, содержащих пропаганду запрещенных веществ. 

Мероприятие прошло при участии представителей РУВД и МТУ района. В ходе акции были закрашены надписи с ссылками на ресурсы, распространяющие информацию о продаже наркотических средств.
Цель инициативы — формирование у населения, особенно среди молодежи, устойчивого негативного отношения к употреблению и распространению наркотиков, а также создание безопасной и благоприятной городской среды.

Муниципальная администрация продолжает регулярно проводить подобные мероприятия на территории района и призывает жителей проявлять активную гражданскую позицию. При обнаружении подозрительных надписей и граффити, содержащих пропаганду запрещенных веществ, жители могут сообщать об этом в органы местного самоуправления или правоохранительные органы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334666/
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