В Бишкеке закрашивают надписи, пропагандирующие наркотики

Муниципальная администрация Первомайского района провела совместную профилактическую акцию по закрашиванию надписей и граффити, содержащих пропаганду запрещенных веществ.

Мероприятие прошло при участии представителей РУВД и МТУ района. В ходе акции были закрашены надписи с ссылками на ресурсы, распространяющие информацию о продаже наркотических средств.

Цель инициативы — формирование у населения, особенно среди молодежи, устойчивого негативного отношения к употреблению и распространению наркотиков, а также создание безопасной и благоприятной городской среды.

Муниципальная администрация продолжает регулярно проводить подобные мероприятия на территории района и призывает жителей проявлять активную гражданскую позицию. При обнаружении подозрительных надписей и граффити, содержащих пропаганду запрещенных веществ, жители могут сообщать об этом в органы местного самоуправления или правоохранительные органы.



