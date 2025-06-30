На улучшение водоснабжения в Нарынской области предусмотрено 7,5 миллиарда сомов

На улучшение систем водоснабжения в Нарынской области предусмотрено в целом 7 миллиардов 558 миллионов сомов. Об этом сообщает Минсельхоз КР.

По его данным, в Нарынской области активно реализуются проекты по улучшению доступа к чистой питьевой воде. На сегодняшний день уровень обеспеченности чистой водой по области составляет 84,6 процента.

Проекты осуществляются за счет Международных финансовых институтов. Так, один из проектов, который реализуется до 2029 года, охватывает 43 села. Общая стоимость — $71,7 миллиона. Во 2-й фазе проекта планируется обеспечить водой еще 15 сел, а также построить локальные очистные сооружения (ЛОС) для бытовых сточных вод.



В городе Нарыне реализуется также проект на общую сумму 12,7 миллиона евро. В первой фазе построено 15 километров водопровода, 6 километров канализации, приобретено 8 единиц спецтехники.

Во второй фазе начато строительство современных очистных сооружений, 12 километров новых канализационных сетей и 2 насосных станций.



В ведомстве отмечают, что также есть объекты, финансируемые из республиканского бюджета.

В проект включены 18 сел, из них в 10 селах запланированы проектные работы, в 8 селах запланированы строительные работы.



