11:44
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

На улучшение водоснабжения в Нарынской области предусмотрено 7,5 миллиарда сомов

На улучшение систем водоснабжения в Нарынской области предусмотрено в целом 7 миллиардов 558 миллионов сомов. Об этом сообщает Минсельхоз КР.

По его данным, в Нарынской области активно реализуются проекты по улучшению доступа к чистой питьевой воде. На сегодняшний день уровень обеспеченности чистой водой по области составляет 84,6 процента.

Проекты осуществляются за счет Международных финансовых институтов. Так, один из проектов, который реализуется до 2029 года, охватывает 43 села. Общая стоимость — $71,7 миллиона. Во 2-й фазе проекта планируется обеспечить водой еще 15 сел, а также построить локальные очистные сооружения (ЛОС) для бытовых сточных вод.

В городе Нарыне реализуется также проект на общую сумму 12,7 миллиона евро. В первой фазе построено 15 километров водопровода, 6 километров канализации, приобретено 8 единиц спецтехники.
Во второй фазе начато строительство современных очистных сооружений, 12 километров новых канализационных сетей и 2 насосных станций.

В ведомстве отмечают, что также есть объекты, финансируемые из республиканского бюджета.
В проект включены 18 сел, из них в 10 селах запланированы проектные работы, в 8 селах запланированы строительные работы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334655/
просмотров: 98
Версия для печати
Материалы по теме
К 2029 году две области Кыргызстана переведут на органическое сельское хозяйство
Кыргызстан намерен расширять горизонты экспорта сельхозпродукции
Кыргызстан и Азербайджан усилят сотрудничество в сфере сельского хозяйства
В Таласе жители незаконно возвели дома на пастбищных землях
На строительство комплекса по производству мяса инвесторы выделят $46 миллионов
Кыргызстан отказался от использования опасных пестицидов
Прорыв трубы в центре Бишкека. Десятки многоэтажных домов остались без воды
Доступ к питьевой воде получили около 20 сел в Баткенской и Таласской областях
Кыргызстан возобновил экспорт семян люцерны
Минсельхоз усиливает контроль за кормами и ветпрепаратами: что изменится?
Популярные новости
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Президент подписал закон о&nbsp;правилах пользования телефонами в&nbsp;школах Президент подписал закон о правилах пользования телефонами в школах
В&nbsp;Токмаке госслужащих массово направили на&nbsp;восстановление скандального парка В Токмаке госслужащих массово направили на восстановление скандального парка
С&nbsp;1&nbsp;июля ОСАГО станет обязательным: сколько стоит и&nbsp;где оформить полис С 1 июля ОСАГО станет обязательным: сколько стоит и где оформить полис
Бизнес
Итоги всенародного конкурса среди имамов Итоги всенародного конкурса среди имамов
В&nbsp;Кыргызстане началась активная реализация мероприятий летнего лагеря KOICA В Кыргызстане началась активная реализация мероприятий летнего лагеря KOICA
Новый рейс из&nbsp;Алматы в&nbsp;Тамчи открыла &laquo;Асман Эйрлайнс&raquo; Новый рейс из Алматы в Тамчи открыла «Асман Эйрлайнс»
Какой вы&nbsp;покупатель? Тест Какой вы покупатель? Тест
30 июня, понедельник
11:43
Дело Канышай Мамыркуловой: прокурор просит восемь лет лишения свободы Дело Канышай Мамыркуловой: прокурор просит восемь лет л...
11:39
Свадьба года. В Сети обсуждают часы Адама Кадырова стоимостью $7 миллионов
11:37
В приложении Tunduk появился новый цифровой документ
11:35
На улучшение водоснабжения в Нарынской области предусмотрено 7,5 миллиарда сомов
11:24
Прорыв озера Такыр-Тор: опасность миновала