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Общество

Каджи-Сай, Барскоон и Каракол официально признаны высокогорными — что это значит

В результате двухлетней работы по обследованию территорий, горные вершины и подножия сел Каджи-Сай, Барскоон и города Каракола были официально отнесены к высокогорным районам с коэффициентом 1,1. Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Балбак Тулобаев в социальных сетях.  

«Мы обошли горы, измеряли высоты с помощью специальных приборов с координатами, которые фиксируют уровень над морем. Благодаря этим данным села Каджи-Сай, Барскоон и город Каракол, расположенные на высоте около 1 тысяча 800 метров, получили статус высокогорных районов», — отметил депутат.

Решение о присвоении данного статуса было принято в Жогорку Кенеше и позволит жителям этих районов получать ряд льгот и социальных гарантий, предусмотренных для высокогорных территорий. Среди них — повышение коэффициента к зарплатам, надбавки к пенсиям, улучшение условий медицинского и социального обслуживания.

Депутат также выразил благодарность Министерству социальной защиты и Государственному картографическому агентству за содействие в проведении обследований и подготовке документации.

Статус высокогорного района признает особые природно-климатические условия, а также трудности, связанные с проживанием на значительной высоте — это отражается на здоровье и условиях жизни местного населения. Коэффициент 1,1 означает, что на выплаты и пособия действует повышающий множитель, что улучшает материальное положение жителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334649/
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