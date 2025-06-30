Археологи обнаружили артефакты кыргызской культуры в Алтайском крае

В Алтайском крае России археологи обнаружили раннесредневековые артефакты, относящиеся к кыргызской культуре. Об этом сообщили в российском историческом обществе.

На памятнике «Урочище Балчикова 3» в Чарышском районе в ходе международной археологической экспедиции «Большой Алтай — тюркское наследие: Сентелек-2025» были найдены железные наконечники стрел, фрагменты ножа, поясная пряжка и обугленные остатки деревянных конструкций. Эти предметы, составляющие погребальный инвентарь, были обнаружены в захоронении, выполненном по обряду кремации.

Также найдены человеческие кости и часть туши животного, вероятно, лошади, что свидетельствует о сложных погребальных ритуалах того времени.

Предварительные исследования позволяют датировать памятник второй половиной IX — X века. Работы на этом памятнике продолжаются, и ученые надеются получить больше информации о жизни и культуре древних кыргызов.

Экспедиция «Большой Алтай — тюркское наследие: Сентелек-2025» проходит с 9 июня по 5 июля 2025 года в Чарышском районе Алтайского края. В ней участвуют ученые и студенты из России, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана. Исследования проводятся в рамках проекта, направленного на изучение тюркского наследия и его многообразия в истории и современности.