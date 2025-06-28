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Общество

В Бишкеке закрывают часть улицы Московской и меняют схемы движения автобусов

В Бишкеке закрывают участок улицы Московской, в связи с чем изменены схемы некоторых пассажирских автобусов. Об этом сообщает мэрия.

Уточняется, что 30 июня для движения транспорта закроют участок от улицы Асаналиева до бульвара Молодой Гвардии.

На время реабилитации участка частично изменят схемы движения автобусов № 4(Т), 7(Т), 10(Т), 23, 25, 102, 103, 107, 195, 222 и 227.

Муниципалитет просит заранее планировать маршруты передвижения и по возможности пользоваться общественным транспортом во избежание затруднений на дорогах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334547/
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