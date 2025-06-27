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Общество

Афиша Бишкека на выходные: классическая музыка, восточные танцы и премьеры

Театры

28 июня. Балет «Чолпон»

Спектакль в трех действиях Михаила Раухвергера прошел реконструкцию. «Чолпон» является лучшим образцом национальной балетной классики, визитной карточкой кыргызского театра. Сказочный сюжет о чистой, светлой любви Чолпон и Нурдина, о злой волшебнице Айдай, завидующей их счастью, поэтичность темы и музыки обеспечили долгую сценическую жизнь балету.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

29 июня. Опера «Алымбек менен Курманжан»

Музыка народного артиста КР Сатылгана Осмонова в редакции Таалайбека Дооронова на либретто поэтессы, заслуженного деятеля культуры КР Бубайши Арстанбековой. История любви, жизни и служения Отчизне великих кыргызских политических деятелей — Алымбека датки и Курманджан датки.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

28-29 июня. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

28 июня. Форум «Путь к бесконечности»

Форум «Путь к бесконечности» — это грандиозное путешествие, которое объединит ведущих ученых, энтузиастов космоса и всех, кто мечтает прикоснуться к тайнам Вселенной. В программе лекции от ведущих экспертов, конкурсы, призы, живая музыка и другое.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 11.00.

28 июня. Шоу «Восточный вечер в Андалусии»

В этот вечер искусство танца оживет перед вами — слияние восточной грации и андалусийской страсти в одном фееричном шоу. Вас ждет шоу-программа с участием профессиональных артистов и любителей восточных танцев, фламенко, импровизации, DJ-сет и свободный танцпол. Регистрация по телефону 0551266144.

КЦ Dari, 18.00.

29 июня. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

29 июня. Концерт Vivaldi. Four seasons

Музыкальный проект Tynda Music приглашает вас на незабываемый концерт, олицетворяющий великое искусство и глубокие эмоции. Прозвучат волшебные мелодии цикла «Времена года» Антонио Вивальди, современные интерпретации Макса Рихтера и страстные вибрации Астора Пьяцолла.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

Лекции, мастер-классы

28 июня. Мастер-класс по живописи

Приглашаем всех желающих погрузиться в мир искусства, расслабиться и получить удовольствие от творчества. Регистрация по телефону 0557555025.

«Галерея М», 12.00.

28 июня. Вечер настольных игр

Новичок ты или опытный стратег — неважно. Ведущие объяснят правила, подскажут по ходу и сделают все, чтобы вечер был ярким, веселым и незабываемым. В нашем арсенале — десятки классных игр.

ololoPlanet, 18.30.

28 июня. Арт-медитация

Хотите отдохнуть от суеты и раскрыть свой творческий потенциал? Присоединяйтесь к нам, чтобы нарисовать красивую мандалу, посвященную Ганеше. Регистрация по телефону 0551266144.

КЦ Dari, 16.00.

Для детей

28-29 июня. Детские шоу-программы

В субботу состоится «Шаровая дискотека», а в воскресенье детей будет ждать шоу «Восточная сказка».

ТРЦ «Дордой-Плаза», 17.00.

28-29 июня. Спектакли «Кумурска — токой сакчысы» и «Карлик нос»

В спектакле «Кумурска — токой сакчысы» охранявший границу муравей заметил, что вредители разрушают их зеленый лес. Он оповещает жителей, и они защищают свой дом.

История Карлика Носа и его подруги Мими — это история воспитания чувств, рассказ о том, как невзгоды и страдания закаляют душу, раскрывая в ней глубины человечности.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.

28-29 июня. Сказка «Как акуленок маму спас»

Это история о смелом и отважном акуленке, который, несмотря на свой юный возраст, готов на все ради своей мамы. Полная опасностей и неожиданных поворотов, эта сказка научит дружбе, смелости и тому, как важно помогать своим близким.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00, 13.00.

29 июня. Симфоническая сказка «Петя и волк»

Уникальная симфоническая история, которая сможет привить детям любовь к классической музыке.

Lekane Bistro Bar, 12.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334465/
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