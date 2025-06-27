Новый закон. Действующий в интересах преступного сообщества считается членом ОПГ

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О противодействии организованной преступности», принятый Жогорку Кенешем 21 мая этого года.

В новую редакцию документа введены такие понятия, как «криминальная сходка», «профилактическая беседа», «проверка финансового положения» и «применение целевых финансовых санкций».

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Также в законе прописано, что член организованной группы или преступного сообщества — это лицо, умышленно принимающее участие в деятельности организованной группы, преступного сообщества или оказывающее содействие в создании условий для их поддержания, развития или финансирования, а также лицо, которое прямо или косвенно либо через третьих лиц действовало от имени или по заданию, или в интересах организованной группы либо преступного сообщества.

В предыдущей редакции документа не было нормы о лицах, действующих от имени или по заданию, или в интересах ОПГ.

Кроме этого, еще одним новшеством закона является порядок постановки на профилактический учет (база данных о лицах, в отношении которых применяются меры индивидуального воздействия в целях профилактики и противодействия организованной преступности). Основаниями для постановки лица на профилактический учет являются:

вступивший в законную силу обвинительный приговор суда, по которому лицо признано виновным за создание организованной группы, преступного сообщества или за участие в них либо их финансирование;

вступивший в законную силу обвинительный приговор суда, по которому лицо признано виновным в совершении преступления в составе или в интересах организованной группы или преступного сообщества, а также за признание, подтверждение или неотрицание занятия положения (статуса) в криминальной иерархии.

Ранее решение о постановке на оперативно-превентивный учет принималось судом.

Государственные органы в новом законе разделены на осуществляющие противодействие ОПГ (МВД, ГКНБ и ГСИН) и содействующие противодействию (Минобороны, Минюст, Финразведка, ГТС, ГНС и другие).

Согласно документу, юридические лица, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, религиозные, общественные объединения, а также граждане обязаны оказывать содействие уполномоченным органам при решении задач в сфере противодействия организованной преступности.

Система противодействия организованной преступности разделена на:

Общее противодействие (совершенствование правовых и организационных основ противодействия ОПГ; проведение мероприятий по повышению правовой грамотности населения; проведение анализа статистических данных и оперативной информации для выявления новых тенденций и угроз; мониторинг реализации законодательства; недопущение использования физических и юридических лиц, СМИ в целях распространения криминальной идеологии или в преступных целях; недопущение проникновения ОПГ в систему государственных органов, религиозных объединений, финансовых учреждений; недопущение вовлечения молодежи и других лиц в преступное сообщество; недопущение пропаганды криминальной идеологии; проверка финансового положения и применения целевых финансовых санкций). Специальное противодействие (предупреждение, пресечение, выявление преступлений, совершаемых ОПГ; анализ и прогнозирование причин и условий возникновения ОПГ, применение профилактических мер воздействия в отношении лиц, состоящих на профилактическом учете; создание условий для исправления и ресоциализации лиц, отбывающих наказание за создание ОПГ; внесение предложений о запрете въезда в КР иностранцев и лиц без гражданства, причастных к ОПГ, и принятие мер по их выдворению за пределы страны; проверка имущественного и финансового положения лиц, состоящих на профилактическом учете; проведение оперативно-профилактических, специальных мероприятий по предупреждению преступлений со стороны ОПГ; предупреждение и пресечение криминальных сходок). Профилактические меры воздействия (постановка на профилактический учет; проведение профилактической беседы; проверка имущественного положения; проверка финансового положения и применение целевых финансовых санкций).

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования. Со дня вступления в силу этого документа признается утратившим силу принятый в 2013 году Закон «О противодействии организованной преступности».