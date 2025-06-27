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Общество

Грецкий орех начали продвигать под национальным брендом «Кыргыз жангак»

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики состоялось первое заседание технической рабочей группы по проекту продвижения дикорастущего грецкого ореха под национальным брендом «Кыргыз жангак».

Это мероприятие стало важным этапом реализации проекта, поддерживаемого Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) в рамках глобальной инициативы «Одна страна — один приоритетный продукт» (One Country — One Priority Product, OCOPP).

Рабочая группа создана в соответствии с приказом министерства от 14 июня 2025 года. В ее состав вошли представители следующих государственных и общественных структур.

В ходе заседания определены ключевые цели проекта:

— разработка национального маркетингового плана по продвижению кыргызского грецкого ореха;

— формирование бренд-стратегии и визуальной айдентики под зарегистрированным географическим указанием «Арстанбапский дикий орех»;

— разработка экологически безопасной упаковки и цифровой стратегии продвижения;

— подготовка проекта закона о кыргызском орехе.

Представители «Кыргызпатента» разъяснили порядок правовой охраны наименования «Кыргыз жангак» в качестве национального товарного знака.

Госстандарт в свою очередь указал на необходимость разработки отдельного стандарта именно для «Кыргыз жангак», поскольку в настоящее время применяется общий стандарт «грецкий орех» без указания происхождения.

Депутат Жогорку Кенеша Эмиль Токтошев выразил готовность поддержать инициативу на законодательном уровне, подчеркнув ее важность для расширения источников дохода в сельской местности.

Бренд-стратег Марсель Шейшенов отметил, что для успеха бренда недостаточно качественной упаковки и логотипа — крайне важно четко позиционировать кыргызский орех как уникальный продукт и донести его ценность до мирового потребителя.

Стратегическое значение проекта для Кыргызстана

Дикорастущий орех, произрастающий в реликтовых лесах Джалал-Абадской области, является не только ценным природным ресурсом, но и источником дохода для тысяч кыргызстанских семей. Развитие бренда «Кыргыз жангак» создает возможности для:

— защиты происхождения продукта благодаря официально зарегистрированному географическому указанию (с ноября 2024 года);

— повышения экспортного потенциала и обеспечения справедливого распределения доходов;

— продвижения образа КР как поставщика экологически чистых и органических продуктов;

— расширения участия местных сообществ, особенно женщин, в цепочке производства и переработки орехов.

Проведенная встреча, отмечают в Минсельхозе, ознаменовала собой запуск скоординированной работы на национальном уровне по построению сильного и устойчивого бренда «Кыргыз жангак».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334421/
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