Электронное наблюдение в КР. 225 человек находится под контролем

В 2024 году Министерство юстиции Кыргызстана разработало современную систему мониторинга «Электронное наблюдение», контролирующую местоположение обвиняемого. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, наблюдение осуществляется при помощи электронного браслета и мобильного приложения. В первый год внедрения под наблюдением находилось 560 обвиняемых. В настоящее время отслеживается 225 человек. Из них 120 ходят с браслетом, а 97 отслеживаются через мобильное приложение.

Минюст перечислил особенности электронного наблюдения:

— Браслет невозможно снять или перепрограммировать, при попытке срабатывает тревога.

— Дистанционная проверка личности через приложение проходит в случайное время при помощи Face ID.

Ведомство круглосуточно ведет мониторинг.

Данная мера не применяется к лицам, обвиняемым в тяжких и насильственных преступлениях.

В Жогорку Кенеше рассматривается возможность применения электронного наблюдения для защиты от семейного насилия.