11:34
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Электронное наблюдение в КР. 225 человек находится под контролем

В 2024 году Министерство юстиции Кыргызстана разработало современную систему мониторинга «Электронное наблюдение», контролирующую местоположение обвиняемого. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, наблюдение осуществляется при помощи электронного браслета и мобильного приложения. В первый год внедрения под наблюдением находилось 560 обвиняемых. В настоящее время отслеживается 225 человек. Из них 120 ходят с браслетом, а 97 отслеживаются через мобильное приложение.

Минюст перечислил особенности электронного наблюдения:

— Браслет невозможно снять или перепрограммировать, при попытке срабатывает тревога.

— Дистанционная проверка личности через приложение проходит в случайное время при помощи Face ID.

Ведомство круглосуточно ведет мониторинг.

Данная мера не применяется к лицам, обвиняемым в тяжких и насильственных преступлениях.

В Жогорку Кенеше рассматривается возможность применения электронного наблюдения для защиты от семейного насилия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334412/
просмотров: 83
Версия для печати
Материалы по теме
Сокращение бюрократических барьеров. В КР обновят кадровую политику
Электронный апостиль запустили в Бишкеке в пилотном режиме
Судебным экспертам разрешат проводить исследования индивидуально вне организаций
Чиновников, занимающихся отписками на обращения граждан, будут штрафовать
Минюст КР устранил технический сбой в базе данных
В Министерстве юстиции Кыргызстана сбой в базе регистрации юридических лиц
Дебюрократизация. Ряд нотариальных документов теперь доступен в цифровом формате
В Бишкеке обсудили совместную борьбу с синтетическими наркотиками
Минюст и Минэкономики предлагают отменить большинство лицензий и разрешений
В Кыргызстане запускают систему для удаленного получения апостиля
Популярные новости
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
В&nbsp;Кыргызстане меняют номерные знаки: кто и&nbsp;когда должен их&nbsp;заменить В Кыргызстане меняют номерные знаки: кто и когда должен их заменить
В&nbsp;ООН просят власти Кыргызстана не&nbsp;отказываться от&nbsp;троллейбусов в&nbsp;Бишкеке В ООН просят власти Кыргызстана не отказываться от троллейбусов в Бишкеке
Бизнес
Получите 30&nbsp;процентов кешбэка реальными деньгами при оформлении ОСАГО в&nbsp;BakAi Получите 30 процентов кешбэка реальными деньгами при оформлении ОСАГО в BakAi
Bakai Bank поддержит космическое событие года&nbsp;&mdash; форум &laquo;Путь к&nbsp;бесконечности&raquo; Bakai Bank поддержит космическое событие года — форум «Путь к бесконечности»
Optima24 стало еще удобнее и&nbsp;безопаснее: обновление, созданное с&nbsp;заботой о&nbsp;вас Optima24 стало еще удобнее и безопаснее: обновление, созданное с заботой о вас
Бесплатный &laquo;Яндекс Плюс&raquo; в&nbsp;твоем тарифе&nbsp;&mdash; &laquo;Переходи на&nbsp;O! Комбо&raquo; Бесплатный «Яндекс Плюс» в твоем тарифе — «Переходи на O! Комбо»
27 июня, пятница
11:33
Более 850 миллионов сомов направлено на пенсии за труд в условиях высокогорья Более 850 миллионов сомов направлено на пенсии за труд...
11:32
В Ноокатском районе государству вернули более 2 гектаров земли
11:31
Коррупция в Кыргызстане. Садыр Жапаров пригрозил чиновникам массовыми проверками
11:28
Электронное наблюдение в КР. 225 человек находится под контролем
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 июня