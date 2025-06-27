Минстрой рассказал, сколько детских садов строят и ремонтируют в Кыргызстане

Продолжаются масштабное строительство и капитальный ремонт детских садов за счет средств республиканского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
По ее данным, работа проводится во всех регионах страны.
Уточняется, где идет возведение дошкольных учреждений:
- Джалал-Абадская область — 34;
- Ошская — 29;
- Нарынская — 16;
- Иссык-Кульская — 15;
- Бишкек и Чуйская область — 10;
- Баткенская — 8;
- Таласская — 8.
Более 8 миллиардов сомов направлено на строительство и ремонт 500 социальных объектов. Ко Дню независимости, 31 августа, планируется ввести в эксплуатацию более 100 из них, в том числе 20 детских садов.