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Общество

Минстрой рассказал, сколько детских садов строят и ремонтируют в Кыргызстане

Продолжаются масштабное строительство и капитальный ремонт детских садов за счет средств республиканского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По ее данным, работа проводится во всех регионах страны.

Уточняется, где идет возведение дошкольных учреждений:

  • Джалал-Абадская область — 34;
  • Ошская — 29;
  • Нарынская — 16;
  • Иссык-Кульская — 15;
  • Бишкек и Чуйская область — 10;
  • Баткенская — 8;
  • Таласская — 8.

Более 8 миллиардов сомов направлено на строительство и ремонт 500 социальных объектов. Ко Дню независимости, 31 августа, планируется ввести в эксплуатацию более 100 из них, в том числе 20 детских садов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334333/
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