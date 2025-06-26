Новый фильм об агенте 007 снимет режиссер «Дюны» Дени Вильнев

Постановщиком и исполнительным продюсером следующего фильма о Джеймсе Бонде станет франко-канадский режиссер Дени Вильнев, неоднократный номинант на «Оскар» и, по его собственному признанию, «ярый поклонник Джеймса Бонда». Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

В заявлении, опубликованном Amazon MGM Studios, Дени Вильнев пообещал «уважать традиции» франшизы.

Давние продюсеры бондианы Барбара Брокколи и Майкл Уилсон в феврале отошли от дел, и с тех пор в медиа идут спекуляции относительно будущего фильмов об агенте 007. Кто сыграет Джеймса Бонда в новой картне, в студии пока не сообщают. Пока что продолжается поиск актера. Среди претендентов назывались британцы Аарон Тейлор-Джонсон и Джеймс Нортон, а также ирландец Пол Мескал.

Дени Вильнев получил мировое признание за свою недавнюю работу над франшизой «Дюна», а также за хиты «Бегущий по лезвию 2049» и «Прибытие». По словам режиссера, он осознает «огромную ответственность» и чувствует радость по поводу того, что возглавит создание нового фильма о знаменитом суперагенте.

«Я вырос на фильмах о Джеймсе Бонде, смотрел их с отцом, начиная с Доктора Ноу с Шоном Коннери. Я преданный поклонник Бонда. Для меня это священная территория», — признался Дени Вильнев и заверил, что собирается «уважать традиции» и в то же время «открыть путь для множества новых миссий».

Он добавил, что вместе с продюсерами Эми Паскаль и Дэвидом Хейманом «в восторге, что снова возвращают Бонда на экран».