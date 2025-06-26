Работать лучше надо. ГКНБ напомнил мэрии Бишкека об уголовной ответственности

Управление ГКНБ по Бишкеку провело совещание с сотрудниками мэрии города, сообщили в пресс-центре ведомства.

Фото пресс-центра ГКНБ

Отмечается, что чиновникам столицы поручено взять на особый контроль сроки и качество строительства социальных объектов, минимизировать бюрократизм, активизировать цифровизацию услуг населению, а также контролировать рациональное расходование бюджетных средств.

В управлении ГКНБ также отметили, что руководители и сотрудники городских служб и муниципалитета обязаны выезжать на места и лично проверять работу по благоустройству и озеленению подотчетных территорий.

Мэрия также должна при госзакупках отказаться от выбора материалов по самым низким ценам, а выбирать качественные и главное соответствующие квалификационным требованиям. При этом чиновников предупредили об уголовной ответственности за халатное отношение к своим обязанностях.

На совещании также озвучили рекомендации главы ГКНБ Камчыбека Ташиева сделать самостоятельные выводы, чтобы дальнейшая деятельность мэрии приносила только пользу обществу, а не ущерб государственной политике.