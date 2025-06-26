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Общество

Амбары, курятники, чайхана. Мэр Оша возмущен незаконной застройкой на водоканале

Мэр Оша Женишбек Токторбаев совместно с руководителями городских коммунальных служб провел рейд по открытию водоканала, который является ответвлением другого водопровода — Кайырма в селе Толейкон. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Чиновники прошлись вдоль берега и увидели массу застроек — курятники, амбары, чайхану, павильоны, хозпостройки, которые возведены вне закона.

Женишбек Токторбаев вынес предупреждение владельцам незаконных объектов и поручил им принять меры по очистке охранной зоны канала. Соответствующие госорганы вынесут им предупреждения и примут меры на месте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334201/
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