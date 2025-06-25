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Общество

В Бишкеке проходит выставка «Следы времени», посвященная 90-летию Музея ИЗО

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева начала работу юбилейная выставка «Следы времени», приуроченная к 90-летию музея. Об этом 24.kg сообщили в КНМИИ.

В центре выставки — произведения декоративно-прикладного искусства и скульптуры, хранящиеся в золотом фонде музея. Представленные работы отражают художественные традиции кыргызского народа разных эпох, отсылая зрителя к национальному стилю, эстетике и духовным ориентирам.

Экспозиция демонстрирует, как ремесло и искусство эволюционировали с середины XX века — от следования устоявшимся традициям до их переосмысления в рамках профессионального творчества. Посетители увидят произведения из войлока, дерева, кожи, металла, созданные с применением традиционных техник, таких как вышивка, плетение чия и художественная ковка.

Скульптурный раздел выставки охватывает широкий спектр тем — от национальных героев до образов современного человека. Авторы стремятся передать духовную и культурную глубину, объединяя традиционные формы с современным взглядом.

В числе экспонатов — работы как народных мастеров, так и профессиональных художников, вдохновленных национальным наследием.

«Благодаря этой выставке зритель может одновременно увидеть памятники культуры, пережившие испытание временем, и дух современности», — отметили в музее.

Экспозиция будет открыта для посетителей до 4 сентября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334181/
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