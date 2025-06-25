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Общество

Владимир Зеленский назвал встречу с Трампом в Гааге «содержательной»

Президент Украины встретился с главой американского государства в Гааге после окончания саммита НАТО. Об этом пишет DW.

По словам Владимира Зеленского, во время беседы с Трампом «охватили все действительно значимые вопросы» и «говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира». Президент Украины поблагодарил США, пообещав позже рассказать о деталях переговоров.

Во время пресс-подхода Дональда Трампа спросили, как прошла встреча с Владимиром Зеленским и обсуждали ли они прекращение огня:

«Нет-нет. Я просто хотел знать, как у него дела. Он был очень милым. Из встречи я вынес, что Зеленский хочет, чтобы это [война] закончилось. Мне надо поговорить с Владимиром Путиным, посмотрим, сможем ли мы это завершить. И вот это сумасшествие, что на прошлой неделе погибли почти 7 тысяч украинских и российских военных. Так что я поговорю с Путиным. У меня была хорошая встреча с Зеленским», — сказал президент США.

Встреча президентов Украины и США продлилась около 40 минут, ее участники не стали выступать перед журналистами после завершения беседы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334179/
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