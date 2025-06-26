В Бишкеке 26 июня возможен небольшой дождь. Температура воздуха ожидается +31 градус.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.30 — улицы Токтогула, 62, 64б, 64в, Гоголя, 16, 20, 20а;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо», улицы Дулдул, Ак-Болпон, Каркыра, Московская, 217, Ажибека Баатыра, отрезки улицы Фучика, проспекта Чуй, улицы Манаса, переулки Кольский, Осипенко, улицы Тюменская, Тоголока Молдо, Исанова, жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-9 — Калыс-Ордо-13, Калыс-Ордо-109), села Маевка (улицы Набережная, Полевая, 8 Марта, Сонкольская, Новая, Ала-Арчинская, Арычная, Жапарова, Южная, Кара-Суйская, Пригородная, Родниковая, Дачная, Молодая Гвардия, Виноградная, Школьная, Веселая, Тамырчы, Алтын-Казык, Акжол, Жаз, Тоо-Моюн, Сары-Челек, Тынчтык, Конуш, Араван, Тепличная, жилмассивы «12 га», «7 га», «6,9 га»), Пригородное, жилмассивы «Умут», «Тамырчы» (улица Сибирская), водозабор, жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Чыйырды, Ак-Талаа);

13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик», улица Щербет, Южная магистраль, улицы Кара-Кужур, Шералиева, Жайыла Баатыра, Термечикова, Ак-Туз, Садыбакасова, Чортекова;

11.00-18.00 — село Достук (улицы 4-я, 5-я линия), улица Профсоюзная, 70.

10.00-17.00 — микрорайон «Тунгуч», жилмассивы «Рухий Мурас», «44 га», «50 га Кырман»;

9.00-24.00 — районы, ограниченные проспектом Чингиза Айтматова, улицами Льва Толстого, Кулатова, Эгембердиева, Панфилова, Горького, Минина; проспектом Манаса, улицами Боконбаева, Исанова, железной дорогой.

Памятные даты

День работников службы миграции и занятости Кыргызской Республики

Принимая во внимание предложение коллектива Министерства труда, занятости и миграции, в 2011-м правительство постановило установить 26 июня ежегодно отмечаемым Днем работника службы занятости и миграции Кыргызской Республики.

В Караколе открыли памятник Николаю Пржевальскому

На Всеподданнейшей записке, при которой представлена императору телеграмма о похоронах Пржевальского, военный министр написал: «Составить соображение о сооружении памятника на казенный счет». Друг ученого генерал-майор Александр Билдерлинг представил проект памятника, удостоившийся особой похвалы Его Величества и Высочайшего утверждения.

Памятник Пржевальскому построен в 1893 году и открыт 26 июня 1894-го. Он представляет собой скалу, сложенную из больших глыб местного тянь-шаньского гранита. Скала увенчана фигурой приземляющегося бронзового орла — символ ума и бесстрашия (размах крыльев — 2,5 метра). В клюве орел держит оливковую ветвь — эмблему мирных завоеваний науки. В когтях у него полуразвернутая бронзовая карта Центральной Азии с нанесенными маршрутами путешествий ученого.

Международный день борьбы с наркотиками

В 1987-м Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, или проще Международный день борьбы с наркотиками, в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество с целью создания международного общества, свободного от наркомании.

Люди, которые меняли мир

Умер актер театра и кино Капар Медетбеков

Родился 11 декабря 1931 года в селе Шекер. Народный артист СССР (1991). Актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист СССР.

С 1962-го — актер Нарынского областного музыкально-драматического театра. Был одним из его основателей. С 1993 по 1998 год служил в Государственном театре молодежи и юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой в Бишкеке. В качестве режиссера поставил ряд спектаклей. Снимался на киностудиях «Кыргызфильм», «Мосфильм», «Ленфильм».

Умер 26 июня 2012-го.

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