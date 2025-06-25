Астронавты-любители из Индии, Венгрии и Польши впервые отправились на МКС

Трое астронавтов-любителей отправились на международную космическую станцию на борту капсулы Crew Dragon вместе с экс-астронавтом NASA, 65-летней Пегги Уитсон, первой женщиной-командиром МКС, рекордсменкой по пребыванию в космосе. Об этом пишет DW.

Капсула стартовала с космодрома на мысе Канаверал в рамках частной космической миссии Ax-4. По данным СМИ, полет стоит около 70 миллионов евро за пассажира.

За всю историю МКС на станции побывали примерно 300 человек, но пока никого из Индии, Венгрии и Польши. Это четвертая коммерческая космическая миссия компании Axiom Space, ее несколько раз откладывали из-за технических проблем. Ожидается, что Crew Dragon прибудет на МКС 26 июня.

Для трех астронавтов-любителей это первый космический полет. Шубханшу Шукла из Индии служит в ВВС, а Тибор Капу из Венгрии и Славош Узнански-Висневский из Польши — инженеры. Они проведут на МКС около двух недель.