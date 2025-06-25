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Общество

Итоги рабочего визита главы ГКНБ Камчыбека Ташиева в Нарын

Председатель ГКНБ генерал-полковник Камчыбек Ташиев по поручению президента Садыра Жапарова посетил Нарын, где провел выездное совещание с участием представителей госорганов и местной власти. Об этом сообщила пресс-служба госкомитета.

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На встрече обсуждены основные проблемы региона. Камчыбек Ташиев раскритиковал руководство области за низкие темпы реализации проектов, несмотря на значительное финансирование. По его словам, в 2025 году на развитие Нарынской области было выделено 9,4 миллиарда сомов, а недавно из президентского фонда дополнительно направлено еще 807 миллионов сомов.

Особое внимание уделено затянувшемуся ремонту дорог в городе Нарыне. В частности, из-за срыва сроков по улицам Ленина и Шералиева выражено недовольство работой подрядной организации «Бета групп». По поручению главы ГКНБ, реконструкцию на улице Шералиева необходимо завершить до 10 августа, а на улице Ленина — до 20 сентября. Министерству транспорта поручено усилить контроль над дорожными работами по всей области.

Также обсуждались вопросы благоустройства и уличного освещения в населенных пунктах, завершения строительства ипотечных домов в Нарыне, решения транспортных и коммунальных проблем, а также запуск социальных объектов, включая спортивный комплекс и центр бытового обслуживания.

По словам Камчыбека Ташиева, в августе планируется ввести в эксплуатацию аэропорт «Нарын» и возобновить внутренние авиарейсы.

В завершение глава ГКНБ призвал местных руководителей работать честно и «держаться подальше от коррупции». Он подчеркнул, что все поручения будут находиться под его личным контролем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334156/
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