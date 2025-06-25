26 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.30 — улицы Токтогула, 62, 64Б, 64В, Гоголя, 16, 20, 20А;
- 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо», улицы Дулдул, Ак-Болпон, Каркыра, Московская, 217, Ажыбека Баатыра, отрезки улицы Фучика, проспекта Чуй, улицы Манаса, переулки Кольский, Осипенко, улицы Тюменская, Тоголока Молдо, Исанова, жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-9 — Калыс-Ордо-13, Калыс-Ордо-109), село Маевка (улицы Набережная, Полевая, 8 Марта, Сонкольская, Новая, Ала-Арчинская, Арычная, Жапарова, Южная, Кара-Суйская, Пригородная, Родниковая, Дачный, Молодая Гвардия, Виноградная, Школьная, Веселая, Тамырчы, Алтын-Казык, Акжол, Жаз, Тоо-Моюн, Сары-Челек, Тынчтык, Конуш, Араван, Тепличная, жилмассивы «12 ГА», «7 ГА», «6,9 ГА»), Пригородное, жилмассивы «Умут», «Тамырчы» (улица Сибирская), водозабор, жилмассив «Бакай- Ата» (улицы Чыйырды, Ак-Талаа);
- 13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик», улицы Щербет, Южная магистраль, Кара-Кужур, Шералиева, Жайыла Баатыра, Терметчикова, Ак-Туз, Садыбакасова, Чортекова;
- 11.00-18.00 — село Достук улицы 4-я, 5-я линия), улица Профсоюзная, 70.
2Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Кыдыр Аке, Валиханова, Торгоева, Промышленная, Шевченко, Фадеева, Тюпская, Шорукова, Кучуков, Кравцова, Тельмана, Жакыпова, 46, 48), села Жолголот, Джети-Огуз (улицы Строительная, Айылчиева), Орто-Токой, Жыргалан, Зындан.
3Нарынская область
- 10.00-19.00 — село Жерге-Тал;
- 9.00-19.00 — село Куланак;
- 11.00-19.00 — село Калинин;
- 8.30-18.00 — села Кок-Жар, Чекилдек;
- 10.00-18.00 — село Кара-Суу.
4Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Карабаева, Шопокова, Тезекбаев Бузурманкула), Октябрьское, Байтик (улицы Райымбекова, Колхозная, Тулебердиева, Ала-Арчинская, Суюмбаева, Матросова, Джантошова, Колхозная, Дружбы, переулок Таласский, жилмассив);
- 9.00-19.00 — села Константиновка (улицы Молодежная, Первомайская, Новая, Головное Сооружение, Парковая, Садовая, Береговая, Цветочная, Школьная), Луговое (улицы Трансформаторная, Аламединская, Алма-Атинская, Садовая, Северная, Луговая, тупик Северный, улица Светлая, переулок Садовый, улицы Новостройка, Мирная, Березовая);
Жайылский РЭС
- 9.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Пушкина, 8 Марта);
- 9.00-13.00 — село Алексеевка (улицы Космонавтов, Школьная, Чапаева, Гречко, Мира, Жукова, Калинина, Первомайская, Луговая, Лермонтова, Новостройка, Центральная);
- 13.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Железнодорожная Абая, Космическая, Толстого, Чайкиной, квартал «Бакай», улицы Российская, Джамбула, Маяковского);
- 9.00-17.00 — село Сосновка (улицы Ленина, Киевская, Фрунзе, Октябрьская, Крупская, Первомайская, Садовая);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кемин, село Уч-Хоз;
Кантский РЭС
- 8.00-18.00 — город Кант (улицы Восточная, Кутузова, Почтовая, Мичурина, Шмелева, Меркулова, Гастелло, Куренкеева, Гризодубова, Комсомольская, Шолохова, Маркса, Гагарина);
- 9.00-17.00 — село Новопокровка (улица Ленина);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беш-Курюк, Беловодское (улица Пионерская), Ак-Суу (карьер);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, Крупской, Тоголок, Бира, Мира, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Майтан, Ноорузбая, Новая, Кайназаровой, Шопокова, Оторова, Иманкулова, Турмуш, Омурбека), Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Проектируемая, Шаршембай, Кенжебека, Табышалиева, Бекбоева, Яккупбаева, Жылжымышева), Сокулук (улицы Мельничная, Труда, Карагачева, переулок Карагачева);
- 9.00-18.00 — села Студенческое (улицы Беговая, Намазалы-Ажы, Юбилейная), Кызыл-Туу (улицы Бекнияз, Кенжебек, Табышалиева);
- 9.30-17.00 — села Камышановка (улицы Фрунзе, Чуйская, Карасуйская, Западная, Белинского, Больничная, Школьная, Молодежная, Мира, Пионерская, Комсомольская, Спортивная, Восточная), Камышановка, Нижне-Чуйское (улицы Западная, Зеленая, переулок Зеленый, улицы Фрунзе, Саратовская, Чуйская, Аэродромная, Киевская, Джамбульская, Дачная, Токтогула, Тельмана);
- 9.30-13.00 — села Комсомольское (улицы Северная, Клубная, Опытная, Молодежная, Центральная, Проектируемая, Западная, Пионерская, Школьная, Карасуйская, Южная, Садовая, Средняя, Чуйская, Восточная), Озерное;
- 12.00-17.00 — село Комсомольское (улицы Западная, Раздольная);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чалдовар (улицы Ленина, Советская, Верхняя, Подгорная, Терновка, Ташкентская, переулки Широкий, Гаражный), Первомайское (улица Центральная);
- 13.00-17.00 — город Каинда (улицы Куйбышева, Бейзерц, Северная, Шопокова, Ломоносова, Белоброва, 60 лет Октября, Тихонова, Железнодорожная, Краснооктябрьская, переулок Заводской);
- 6.00-17.00 — село Ровное;
Чуйский РЭС
- 13.00-17.00 — город Токмак (улицы Пушкина, Татарская, Казахстанская, Дунларова, Первомайская, Дубовицкого, Шамсинская, Пролетарская, Береговая, Интернациональная, Трясина, Пионерская, Победы, Овчарова, Ленина);
- 9.00-17.00 — село Чуй (улицы Ибраимова, Гагарина, Покровская, Сансызбаева, Октябрьская, Новая, Шоссейная, Зеленая, Ломоносова, Береговая, Школьная);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Юрьевка (улицы Советская, Токмакская, Первомайская, переулки Азербайжанский, Магильный), Станция Ивановка (улицы Молодая Гвардия, Новая, Молодежная, Токтогула).