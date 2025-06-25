26 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.30 — улицы Токтогула, 62, 64Б, 64В, Гоголя, 16, 20, 20А;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо», улицы Дулдул, Ак-Болпон, Каркыра, Московская, 217, Ажыбека Баатыра, отрезки улицы Фучика, проспекта Чуй, улицы Манаса, переулки Кольский, Осипенко, улицы Тюменская, Тоголока Молдо, Исанова, жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-9 — Калыс-Ордо-13, Калыс-Ордо-109), село Маевка (улицы Набережная, Полевая, 8 Марта, Сонкольская, Новая, Ала-Арчинская, Арычная, Жапарова, Южная, Кара-Суйская, Пригородная, Родниковая, Дачный, Молодая Гвардия, Виноградная, Школьная, Веселая, Тамырчы, Алтын-Казык, Акжол, Жаз, Тоо-Моюн, Сары-Челек, Тынчтык, Конуш, Араван, Тепличная, жилмассивы «12 ГА», «7 ГА», «6,9 ГА»), Пригородное, жилмассивы «Умут», «Тамырчы» (улица Сибирская), водозабор, жилмассив «Бакай- Ата» (улицы Чыйырды, Ак-Талаа);

13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик», улицы Щербет, Южная магистраль, Кара-Кужур, Шералиева, Жайыла Баатыра, Терметчикова, Ак-Туз, Садыбакасова, Чортекова;

11.00-18.00 — село Достук улицы 4-я, 5-я линия), улица Профсоюзная, 70.