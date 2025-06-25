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Общество

Штормовое предупреждение. В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер

Министерство по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана распространило штормовое предупреждение о резком ухудшении погоды.

По данным МЧС, в ближайший час и в вечернее время в Бишкеке и Чуйской области ожидается гроза и сильный ветер. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, преимущественно с юго-западного направления.

Жителей просят быть осторожными, не парковать автомобили под деревьями и слабо закрепленными конструкциями, избегать нахождения возле рекламных щитов и линий электропередачи.

Службы МЧС работают в режиме готовности. В случае происшествий следует обращаться по телефону 112.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334139/
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