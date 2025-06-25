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Общество

Депутаты БГК не стали заслушивать отчет вице-мэра по социальным вопросам

Депутаты Бишкекского городского кенеша не стали заслушивать на очередной сессии отчет вице-мэра Виктории Мозгачевой по социальным вопросам.

Депутат Максат Алымбеков предложил оставить документ на сентябрь.

«Любой отчет заместителей мэра Бишкека должен тщательно изучаться, рассматриваться. Зачем спешить? Давайте до сентября отложим, все изучим, зададим вопросы по школам, садикам, другим социальным объектам. Когда придем с каникул со свежими силами, обсудим и потом уже дадим хорошую оценку», — предложил он.

Нардеп добавил, что отчет ему поступил поздно и физически не хватило времени изучить документ.

Представители постоянной комиссии по соцвопросам отметили, что отчет был подробно заслушан на комиссии.

В итоге депутаты проголосовали за то, чтобы принять проект постановления без обсуждения с учетом решения постоянной комиссии.

Депутат Улукбек Карыбек уулу отметил, что поступает много писем о коррупции в соцблоке. «Показуху делать не нужно было. Принятие отчета без заслушивания — это неуважение к горожанам», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334136/
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