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Общество

Важно знать: О! не запрашивает коды и не продлевает договор по звонку

Мобильный оператор О! обращает внимание абонентов на участившиеся случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят пользователям, представляются сотрудниками компании и предлагают «продлить номер на год или 10 лет».

О! официально заявляет

  • оператор не продлевает договоры и номера по телефонному звонку;
  • оператор никогда не запрашивает SMS-коды у абонентов.

Сохранить номер может только сам абонент

Номер сгорает, если им не пользоваться долгое время, а именно: не пополнять его баланс в течение 180 дней и не совершать звонки, не отправлять SMS или не входить в интернет.

Сохранять свой номер, находясь за границей, абонент может самостоятельно двумя способами:

  1. Регулярно пополняя баланс и совершая звонки, отправляя SMS или пользуясь интернетом, в том числе находясь в роуминге.
  2. Либо с помощью тарифа «Сохрани номер», где достаточно пополнять баланс всего на 150 сомов раз в 90 дней.

Мобильный оператор О! рекомендует абонентам быть бдительными:

  • НЕ передавать коды из SMS третьим лицам,
  • НЕ подтверждать действия, которые вы не инициировали,

Если у вас возникли сомнения, обратитесь в службу поддержки или проверьте информацию на официальных каналах О!.

Круглосуточная Служба поддержки О!

Подпишитесь на официальные странички оператора в социальных сетях, чтобы следить за официальной информацией бренда Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube или Twitter (X).

Берегите свои данные и будьте внимательны.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334130/
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