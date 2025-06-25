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Общество

В Оше торговцы, поставившие павильоны на территории школы, недовольны выселением

В Оше торговцы, поставившие павильоны на территории школы, недовольны выселением. С ними встретился глава города Женишбек Токторбаев.

По данным пресс-службы мэрии, некоторые из них построили свои торговые точки на территории школы № 24 имени Фрунзе, расположенной по улице Ошской. Они заявляют, что получили красную книгу на земельный участок.

По данным муниципалитета, участки выданы с нарушением закона и школьную территорию придется освободить.

Продавцы обратились к мэру с просьбой переселить их в другое место и предоставить им помещения. Они заявили, что купили землю за большие деньги и теперь им некуда идти.

Мэрия предложила собравшимся участки возле нового центрального рынка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334122/
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