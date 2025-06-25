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Общество

Кыргызстан призывает мирно урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке

Фото пресс-службы АПК. Садыр Жапаров

Кыргызстан выражает глубокую обеспокоенность в связи с усилением напряженности, которая создает серьезную угрозу дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе Ближнего Востока. Об этом сообщил в своем заявлении для СМИ президент Садыр Жапаров по итогам переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

По его словам, наша республика призывает все стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему обострению ситуации, и решать возникшие разногласия исключительно мирным путем.

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«К сожалению, трагические события в секторе Газа продолжаются. Как государство — член Организации Объединенных Наций, мы считаем своим долгом совместно искать пути решения этой проблемы и стремиться к ее мирному урегулированию.

В свою очередь, Кыргызская Республика поддерживает консолидацию усилий международного сообщества, прежде всего Совета безопасности ООН.

Эти усилия должны быть направлены на немедленное и полное прекращение военных действий, преодоление гуманитарного кризиса в секторе Газа, начало политического диалога и мирное урегулирование палестино-израильского конфликта на основе резолюций ООН и принципа «два государства для двух народов».

Мы признаем и поддерживаем право палестинского народа на самоопределение, создание собственного независимого государства и вступление в ООН в качестве полноправного члена», — говорится в заявлении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334098/
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