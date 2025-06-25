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Общество

Экозащитники: Бишкек превращается в город, где невыносимо жить

В Бишкеке ситуация с климатом ухудшается, горожанам становится невыносимо жить, передвигаться и работать, поделилась у себя на странице в Facebook эксперт проекта «Зеленый город» и экозащитница Айгуль Насирдинова.

По ее словам, действия властей вызывают вопросы, как бишкекчане будут дальше выживать в душном городе.

«Мы очень устаем от невыносимой жары, автобусов-бань. Вызывает беспокойство здоровье самих водителей, с которых пот градом течет. Я уже не говорю о пассажирах. Бишкек становится местом, где невыносимо жить. Даже если строите прекрасную архитектуру, но если она перекрывает воздух в городе, это же деньги на ветер. Следующему поколению придется все переделывать», — отметила эксперт.

Кроме того, она сообщила, что асфальтирование дорог летом приводит к образованию «городских островков тепла» (ГОТ).

«Хорошо, что еще нет пожаров. Почему везде асфальтируете, это ведь приводит к «городским островкам тепла» (ГОТ)? То есть зимой ГОТ будут усиливать смог. Во всех автобусах нет кондиционеров. Не встречала ни одного автобуса с кондиционерами. Я разрабатывала проект «Зеленый город» — там было более 50 рекомендаций. Но в жизни реализуют их как-то наоборот», — заключила Айгуль Насирдинова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334096/
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