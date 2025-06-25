14:38
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Кыргызстан продолжит сотрудничество в энергосфере с китайской корпорацией ТВЕА

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках участия в ежегодном собрании Всемирного экономического форума «Летний Давос — 2025» встретился с делегацией китайской корпорации ТВЕА во главе с председателем правления Чжан Сином.

Глава кабмина отметил, что корпорация ТВЕА на протяжении долгих лет реализует энергетические проекты в Кыргызстане.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина. Адылбек Касымалиев и представитель ТВЕА

В ходе встречи стороны обсудили реализацию совместных проектов, а также возможность расширения инвестиционного взаимодействия.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества и реализации энергопроектов, которые позволят повысить надежность и мощность энергосектора республики.

Напомним, что компания ТВЕА работает в энергетическом секторе КР с 2008 года и участвует в крупных проектах страны. Эта фирма занималась реконструкцией столичной теплоцентрали.

26 января 2018-го на ТЭЦ произошла авария. Чиновники энергохолдинга и мэр Бишкека заверяли горожан, что подачу тепла возобновят через короткое время. Однако подавать тепло в дома жителей столицы начали фактически на пятые сутки.

После скандала возбуждены уголовные дела, несколько высокопоставленных чиновников арестовано. Выяснилось, что причиной аварии стал сломанный насос, на замену которого не выделяли средства. При этом закуплены, например, плоскогубцы за $640.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334091/
просмотров: 290
Версия для печати
Материалы по теме
Модернизировать старые блоки ТЭЦ Бишкека вновь предлагают компании ТВЕА
Школа от ТВЕА. Подрядчику не заплатили еще 7 миллионов сомов
В школе, построенной на деньги ТВЕА, течет труба. Но депутаты довольны
Депутаты Жогорку Кенеша забыли, как ратифицировали соглашение с ТВЕА
Кытай компаниясы энергетикалык ишканаларга 200 миң долларга эмерек сатып берген
Что скрывает Салайдин Авазов? Депутаты настаивают, чтобы он явился на заседание
Контракт с ТВЕА. Энергетики не могут расшифровать расходы по модернизации ТЭЦ
Депутат Осмонбек Артыкбаев отрицает связь с ТВЕА. Коллеги уличают его во лжи
Модернизация ТЭЦ. У энергетиков есть документы только на поставку оборудования
За проект модернизации ТЭЦ Бишкека отвечал Осмонбек Артыкбаев
Популярные новости
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
В&nbsp;ООН просят власти Кыргызстана не&nbsp;отказываться от&nbsp;троллейбусов в&nbsp;Бишкеке В ООН просят власти Кыргызстана не отказываться от троллейбусов в Бишкеке
Находка посреди Иссык-Куля возмутила экипаж судна Находка посреди Иссык-Куля возмутила экипаж судна
Бизнес
MBANK зажигает на&nbsp;Иссык-Куле: &laquo;Ари-Ури&raquo; начинается! MBANK зажигает на Иссык-Куле: «Ари-Ури» начинается!
Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в&nbsp;MegaPay Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в MegaPay
KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от&nbsp;IFC через облигации устойчивого развития KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от IFC через облигации устойчивого развития
Расписание FIFA CLUB WORLD&nbsp;CUP 2025&nbsp;&mdash; легендарные матчи только в&nbsp;O!TV Расписание FIFA CLUB WORLD CUP 2025 — легендарные матчи только в O!TV
25 июня, среда
14:32
Бишкекские автобусы выставят в залог. Горкенеш дал согласие Бишкекские автобусы выставят в залог. Горкенеш дал согл...
14:32
Экозащитники: Бишкек превращается в город, где невыносимо жить
14:29
Кидали камни и избили толпой парня в Бишкеке. Задержано еще трое
14:22
Кыргызстан призывает мирно урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке
14:10
Международный фестиваль «Алые маки» на берегу Иссык-Куля объединит пять стран