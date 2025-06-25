По итогам 4-го заседания министров сельского хозяйства Организации тюркских государств (ОТГ) в Чолпон-Ате подчеркнута важная роль органического сельского хозяйства в обеспечении продовольственной безопасности, сохранении почв, водных ресурсов и биоразнообразия, а также в адаптации к изменениям климата.

Поддержана инициатива Кыргызской Республики об объявлении Чолпон-Аты аграрной столицей ОТГ с сентября 2025-го на один год.

Принято решение о продолжении работ по созданию цифровой агроплатформы ОТГ, обеспечивающей обмен данными и координацию действий. Выражена поддержка инициативе продвижения общего регионального бренда OTS-Made для сельхоз- и пищевой продукции.

При этом участники выразили готовность активно участвовать в форуме ORGANIC EXPO 2025, который состоится в Алматы 26-28 сентября этого года.

Поддержано сотрудничество с международными партнерами, включая Исламскую организацию по вопросам продовольственной безопасности (IOFS) и Международный центр по улучшению кукурузы и пшеницы (CIMMYT). Также принято предложение Турции провести 5-е заседание министров сельского хозяйства ОТГ в 2026-м.