Опасный транспорт: в Бишкеке массово штрафуют самокатчиков

В самом центре столицы с утра неспокойно — патрульные останавливают водителей электросамокатов и велосипедистов, выписывают штрафы и объясняют правила. Совместный рейд управления Патрульной службы милиции (УПСМ) и одной из крупнейших компаний по прокату СИМ (средств индивидуальной мобильности) прошел на фоне бурных общественных обсуждений возможного запрета самокатов в Бишкеке. Корреспондент 24.kg тоже принял участие в рейде.

Нарушителей много. Инспекторы фиксируют проезд на красный свет, движение по пешеходным переходам на скорости, езду вдвоем на одном самокате. Останавливают, составляют протокол, объясняют, в чем конкретно ошибка. Некоторые пытаются оправдаться: «Ну все же так ездят». Кто-то просто пожимает плечами: «А где ехать-то? Тротуары убитые, по дороге страшно». Но правила есть правила.

«Штраф – 1 тысяча сомов. Если оплатите в течение месяца — будет 300 сомов. Но если снова нарушите, уже без поблажек», — вежливо, но строго говорит патрульный молодой паре, ехавшей вдвоем.

На глазах корреспондента 24.kg патрульные останавливали одного пользователя за другим. Рядом стоял представитель самой прокатной компании — наблюдал и комментировал: «Мы поддерживаем рейды. Безопасность важнее. Но было бы здорово, если бы в городе появились специальные велодорожки. Пока нет условий — конфликты будут повторяться».

Инспекторы признаются: такие рейды — вынужденная мера. С начала года зарегистрировано почти две сотни ДТП с участием самокатов и скутеров. Погибло шесть человек, более двухсот пострадали. Цифры пугают — особенно учитывая, что еще пару лет назад СИМ в городе почти не было.

«Самое страшное — когда пьяный человек на скорости влетает в толпу, — рассказывает один из инспекторов. — Были и такие случаи. Штраф за вождение СИМ в нетрезвом виде — 3 тысячи сомов. Но, по сути, это ничто по сравнению с риском».

Утром и вечером самокатчики — часть городского трафика. Они едут между машинами, лавируют между прохожими. При этом тротуары и дороги в Бишкеке явно не предназначены для такого движения. Велодорожек практически нет, дорожная разметка не учитывает СИМ, а большинство пользователей не читали ни одного пункта ПДД.

Пока мэрия думает, запрещать ли прокатные самокаты полностью или частично, УПСМ наращивает усилия. Штрафы — это не попытка заработать, уверяют в управлении, а единственный способ донести до людей, что самокат — это не игрушка, а транспорт. А значит, и ответственность за рулем должна быть соответствующая.

На сегодня рейд завершен, но инспекторы обещают, что это только начало. И если порядок не будет наведен — столица может действительно пойти на запрет сервиса. Выписаны с десяток проколов, а пользователи лишены права брать в аренду самокат — наказание за нарушение правил.