Штормовое предупреждение. В горных районах возможен сход селей

В связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными проливными дождями с 26 по 27 июня в горных и предгорных районах республики возможен сход селей. Также вероятен подъем уровня воды в реках.

В связи с этим Министерство чрезвычайных ситуаций напоминает:

— соблюдайте правила безопасности при селевой угрозе;

— очищайте арыки, укрепляйте их берега и не выбрасывайте мусор;

— обеспечьте наличие арыка для стока дождевой воды в месте расположения жилого дома;

— при строительстве дома или сарая, а также при посеве уделяйте особое внимание тому, чтобы они не находились вблизи селеопасных участков;

— во время селя немедленно уходите в безопасное место;

— по возможности, выходя из дома, отключите электричество, воду и газ.