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Общество

Штормовое предупреждение. В горных районах возможен сход селей

В связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными проливными дождями с 26 по 27 июня в горных и предгорных районах республики возможен сход селей. Также вероятен подъем уровня воды в реках.

В связи с этим Министерство чрезвычайных ситуаций напоминает:

— соблюдайте правила безопасности при селевой угрозе;
— очищайте арыки, укрепляйте их берега и не выбрасывайте мусор;
— обеспечьте наличие арыка для стока дождевой воды в месте расположения жилого дома;
— при строительстве дома или сарая, а также при посеве уделяйте особое внимание тому, чтобы они не находились вблизи селеопасных участков;
— во время селя немедленно уходите в безопасное место;
— по возможности, выходя из дома, отключите электричество, воду и газ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334074/
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