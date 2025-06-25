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Общество

К 2029 году две области Кыргызстана переведут на органическое сельское хозяйство

В 2025 году кабинет министров принял программу «Органика — 2025-2029», которая направлена на увеличение объемов органических сельскохозяйственных угодий до 200 тысяч гектаров к 2029-му и полный перевод Иссык-Кульской и Нарынской областей на органическое сельское хозяйство. Об этом заявил заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев на 4-м заседании министров сельского хозяйства Организации тюркских государств на Иссык-Куле.

«Считаю, что эти мероприятия будут в полной мере отвечать аграрной политике ОТГ, развивать органическое сельское хозяйство, способствовать развитию сельскохозяйственной концепции не в рамках одной страны, а на региональном уровне. Кыргызстанская сельхозпродукция является экологически чистой, так как производится в благоприятных агроклиматических условиях, на горных пастбищах, орошаемых чистыми ледниковыми водами, а также на плодородных землях», — сказал он.

Стоит отметить, что 4-е заседание министров сельского хозяйства Организации тюркских государств проходит в селе Бостери Иссык-Кульской области. В нем принимают участие делегации во главе с министрами сельского хозяйства Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Турции и Венгрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334067/
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