С 1 июля планируется повышение зарплаты сотрудникам МЧС Кыргызстана

Планируется поэтапное повышение заработной платы военнослужащим МЧС Кыргызстана. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Урматбек Шамырканов.

«Согласно указу президента, с 1 июля на 25 процентов будет повышена заработная плата офицерскому составу. С октября планируется повышение зарплаты остальным военнослужащим МЧС и младшему обслуживающему персоналу», — отметил он.

По словам замминистра, в структуре ведомства наблюдается нехватка кадров — в спасательных подразделениях она превышает 1 тысячу штатных единиц.