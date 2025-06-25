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Общество

В КР с 1 июля истекает срок подачи заявлений на земельную амнистию

Прием заявлений на участие в земельной амнистии завершится 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Кабинет министров внес изменения в постановление № 291 от 31 мая 2022 года, утвердившее порядок земельной амнистии. Соответствующий документ подписан 28 мая 2025-го.

Изменения также касаются порядка определения размеров участков:

  • для участков, расположенных на землях населенных пунктов, площадь будет определяться по фактическим границам, без учета земель общего пользования;
  • для участков, находящихся на сельскохозяйственных землях, — в соответствии с установленными в конкретном населенном пункте предельными нормами, а также со схемами размещения и проектами застройки.

Кроме того, органы местного самоуправления теперь вправе без общественного уведомления и предоставления схем размещения утверждать списки правообладателей, если участки ранее прошли государственную регистрацию. После утверждения списка, за исключением садоводческих и дачных участков, такие земли будут считаться трансформированными в категорию «земли населенных пунктов» без необходимости получения согласия собственников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334049/
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