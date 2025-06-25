Адылбек Касымалиев провел встречу с экс-премьер-министром Великобритании

Как сообщает кабинет министров, 25 июня в Тяньцзине (КНР) в рамках участия в ежегодном собрании Всемирного экономического форума «Летний Давос — 2025» Адылбек Касымалиев встретился с экс-премьер-министром Великобритании Тони Блэром.

В ходе беседы они обсудили современные тенденции в сферах устойчивого развития, цифровой трансформации и государственного управления, уделяя особое внимание эффективности госуправления, внедрению инновационных цифровых технологий в государственный сектор и развитию искусственного интеллекта.

Глава кабмина отметил важность обмена международным опытом и подчеркнул стремление Кыргызской Республики к прозрачности, цифровизации и повышению качества государственных услуг.



В свою очередь Тони Блэр выразил заинтересованность в сотрудничестве с кыргызской стороной, особенно в обмене опытом в различных сферах. Он отметил потенциал КР в развитии эффективного государственного управления и внедрении современных управленческих подходов. Также положительно оценил результаты последних лет в социально-экономическом развитии страны и других ключевых направлениях.

Фото пресс-службы кабмина. Адылбек Касымалиев и Тони Блэр

Отмечено, что за последние годы кыргызско-британские отношения характеризуются значительной активизацией и развитием.По итогам встречи стороны отметили перспективы обмена опытом в вопросах реформ в области госуправления, устойчивого развития и социальной сфере.