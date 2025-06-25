В малых городах Кыргызстана проведут реконструкцию кинотеатров

В малых и средних городах Кыргызстана проведут реконструкцию кинотеатров. Об этом сообщили в Российско-Кыргызском фонде развития.

Уточняется, что с одной из частных компаний подписано соглашение о финансировании. Общий объем инвестиций составит $1,5 миллиона. Проект реализуется по поручению президента Садыра Жапарова и при поддержке кабинета министров.

«Он ориентирован на развитие культурной инфраструктуры в регионах, где отсутствуют современные кинозалы. В отличие от Бишкека и Оша, жители райцентров и населенных пунктов зачастую лишены доступа к качественному кино, особенно отечественного производства. Реконструкция позволит изменить ситуацию и расширить возможности культурного досуга», — говорится в сообщении.

Первым отремонтированным станет кинотеатр «Чолпон» в Чолпон-Ате. Он рассчитан на 250 зрительских мест и построен в 1970 году. Также будут восстановлены кинотеатры в Кербене, Араване, Беловодском, Баткене и Токмаке.