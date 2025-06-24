На Иссык-Куле пройдет международный фестиваль авторской песни

В селе Бостери 27-30 июня состоится третий международный летний фестиваль авторской песни «Поющий Иссык-Куль». Об этом сообщается на странице журнала «Литературный Кыргызстан» в Instagram.

Международный праздник авторской песни на берегу озера Иссык‑Куль впервые прошел в 2023 году и быстро приобрел популярность среди бардов из разных стран.

Лучших исполнителей авторской песни из Кыргызстана, Казахстана, Турции, России, Узбекистана, США и других стран выявят в нескольких номинациях. Организаторы — ОО «Экологическое движение «Алейне Плюс» и литературно-музыкальный клуб «Белая птица».