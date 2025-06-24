23:22
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

На Иссык-Куле пройдет международный фестиваль авторской песни

В селе Бостери 27-30 июня состоится третий международный летний фестиваль авторской песни «Поющий Иссык-Куль». Об этом сообщается на странице журнала «Литературный Кыргызстан» в Instagram.

Международный праздник авторской песни на берегу озера Иссык‑Куль впервые прошел в 2023 году и быстро приобрел популярность среди бардов из разных стран.

Лучших исполнителей авторской песни из Кыргызстана, Казахстана, Турции, России, Узбекистана, США и других стран выявят в нескольких номинациях. Организаторы — ОО «Экологическое движение «Алейне Плюс» и литературно-музыкальный клуб «Белая птица».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333998/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане объявлен отбор на IV международный фестиваль «Мейкин Азия»
В Астане пройдет фестиваль Comic Con для всех фанатов комиксов
Молодежный театр «Учур» из Кыргызстана представит в Казани свой спектакль
В Бишкеке открылся V Международный детский фольклорный фестиваль «Наристе»
В Бишкеке стартует детский фольклорный фестиваль «Наристе»
Бишкекте «Дүйнө элдеринин эпостору» фестивалы өтүп жатат
Бишкекте дүйнө элдеринин эпосторунун VIII эл аралык фестивалы өтөт
В Бишкеке пройдет пятый, юбилейный фестиваль международных звезд балета
В Бишкеке пройдет VIII Международный фестиваль эпосов народов мира
В Бишкеке пройдет II международный фестиваль «Виват, рояль!»
Популярные новости
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Находка посреди Иссык-Куля возмутила экипаж судна Находка посреди Иссык-Куля возмутила экипаж судна
Кабмин хочет запретить ввозить в&nbsp;Бишкек и&nbsp;Чуйскую область россыпной уголь Кабмин хочет запретить ввозить в Бишкек и Чуйскую область россыпной уголь
Бизнес
Расписание FIFA CLUB WORLD&nbsp;CUP 2025&nbsp;&mdash; легендарные матчи только в&nbsp;O!TV Расписание FIFA CLUB WORLD CUP 2025 — легендарные матчи только в O!TV
Выгодное решение для накоплений: пополняемый депозит под 14,55 процента в&nbsp;MBANK Выгодное решение для накоплений: пополняемый депозит под 14,55 процента в MBANK
KOICA провела тренинг по&nbsp;безопасности и&nbsp;оценку деятельности волонтеров WFK KOICA провела тренинг по безопасности и оценку деятельности волонтеров WFK
В&nbsp;колбасе &laquo;Тойбосс&raquo; не&nbsp;обнаружено ДНК свинины&nbsp;&mdash; результаты исследований В колбасе «Тойбосс» не обнаружено ДНК свинины — результаты исследований
24 июня, вторник
22:45
На Иссык-Куле пройдет международный фестиваль авторской песни На Иссык-Куле пройдет международный фестиваль авторской...
22:23
Чемпионат Азии по греко-римской борьбе (U-17). Сборная Кыргызстана в топ-3
22:00
Социальный контракт. Как получить от государства 150 тысяч сомов
21:43
Программа реновации Бишкека готова — Нурдан Орунтаев
21:22
Налоговая и Таможенная службы запускают автоматизированный обмен данными