В Бишкеке 25 июня будет солнечно. Температура воздуха ожидается +38 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.30 — отрезки улиц Фирсова, Абдрахманова, Усенбаева, Куренкеева, Пролетарской, Мичурина;

9.30-14.30 — отрезки улиц Фрунзе, Саратовской, Западной, Курманджан Датки, Кирова, Гражданской, Огонбаева, Ереванской, Абдумомунова, переулки Феодосийский, Таллинский;

9.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жыгач» (улицы Тоо-Ашуу, Жетиген, Кара-Жыгач), «Ала-Тоо» (улицы Орто-Арык, Ала-Тоо, Кок-Кыя, Ак-Булак, Сынташ, Кара-Сай, Улук-Тоо, Кара-Шоро, Кызыл-Тоо, Сары-Учкун);

9.00-17.00 — отрезки улицы Абдумомунова, проспекта Чингиза Айтматова, микрорайон «Достук», жилмассив «Тендик» (улицы Тендик-1 — Тендик-14, Бий-Ата, Ыйман, Чубак-Ажы, Ынтымак, Биримдик, Усонбай), жилгородок «Красный строитель» (улицы Рабочая, Нурекская, Ичке-Суу, Ракетная, Дубосековская, Сары-Челекская, Бельская, Менделеева, Набережная, Заравшанская, Кара-Жыгач, переулки Боомский, Ак-Терекский, Бешкунгойский, Барскаунский, Аксайский), средняя школа № 32, жилмассив «Дордой», участок 29к, улица Профсоюзная, 70;

9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик», улицы Садырбаева, Абаданова, жилмассив «Арча-Бешик», улицы Кривоносова, Кен-Суу;

13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик», улицы Эр-Тайлак, Репина, Сулуу-Тор, Сары-Булун, жилмассив «Ак-Орго», улицы Кербез, Ак Моор;

9.00-13.00 — отрезки улиц Краснодонцев, Араванской, Асановой, Кудрука, Ростовской, Республиканской, Садовой, Багратиона;

13.00-17.00 — отрезки улиц Ганди, Кызыл-Алма, Манаса, Белинского, Кок-Сай, Кунгой, Ак-Муз, Кокчетавской, Эркин-Сай, Жерге-Тал, Тулебердиева, Кызыл-Кийской, Васильева, Кулиева, Баялинова, Тюменской, Осипенко, Республиканской, переулки Жергетал, Тихвинский, Акталинский, Караванский, колбасный цех;

11.00-18.00 — село Достук (улицы 4-я линия, 5-я линия).

У кого намечается той

Арзыбек Кожошев

Родился 25 июня 1968 года. Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии от Кыргызстана.

Памятные даты

День дружбы и единения славян

Этот праздник учрежден в 1990-х годах и создан для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить свою культуру и многовековую связь друг с другом.

Славяне составляют основную часть населения России, Украины, Беларуси, Польши, Чехии, Хорватии, Словакии, Болгарии, Сербии и Черногории, проживают также во всех постсоветских странах, Венгрии, Греции, Германии, Австрии, Италии, Америке и Австралии.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Болот Бейшеналиев

В 1937 году в селе Калмак-Ашуу родился кинематографист, актер театра и кино Болот Бейшеналиев.

Работал помощником и ассистентом режиссера на киностудии «Киргизфильм». Народный артист Кыргызстана.

Снялся в таких фильмах, как «Первый учитель», «Андрей Рублев», «Материнское поле», «Джамиля», «Горячий снег», «ТАСС уполномочен заявить» и многих других, всего более 100 ролей.

Умер 18 ноября 2002-го.

Родился поэт Жолочу Рысбаев

Фото из интернета. Жолочу Рысбаев

Поэт, сатирик и фельетонист Жолочу Рысбаев родился 25 июня 1949 года в селе Жылуу-Булак Тюпского района Иссык-Кульской области.

В 1975-м начал свою трудовую и творческую деятельность в Государственном комитете Киргизской ССР по телевидению и радиовещанию с должности редактора, затем здесь же трудился главным редактором литературно-драматической редакции. Также работал редактором известных развлекательных радиопередач «Кутмандуу болсун кунунор», «Шибеге» и «Не в бровь, а в глаз» и являлся автором и редактором очень популярной у телезрителей передачи «Мыскыл жана тамаша».

С 2005 по 2010 год работал старшим редактором Чуйской областной телерадиокомпании «Сары-Озон».

С 2010 по 2012 год был корреспондентом радиостанции «Кыргыз радиосу».

Наряду с редакторской деятельностью активно занимался литературным трудом. С 1988-го является членом Союза писателей СССР. Автор таких произведений, как «Чырмоок» (1982), «Конгуроо» (1988), «Ой шумдук» (1991), «Оозуна таш» (1993), «Ап-чи-хи, чучунуз» (1999), «Мен Мидин эмесмин, Мидин мен эмес» (2006), «Ачуу-таттуу аралаш» (2009), «Какабасан муштабайт элем» (2014), «Сары тикендуу сатиралар» и «Аарынын уусу ачуу, балы таттуу» (2022). На русском языке выпущены книги «Тысяча и одна улыбка» (2007), «Солнечный край» (2017). Также является автором текстов популярных в народе песен, таких как «Жар-жар», «Сулууларга суктанууга акым бар».

Умер 30 апреля 2024 года.

Погиб Герой Советского Союза Джумаш Асаналиев

Фото ussr22.su. Джумаш Асаналиев

10 мая 1923 года в селе Отуз-Уул ныне Ак-Суйского района родился Герой Советского Союза Джумаш Асаналиев.

Пулеметчик 199-го гвардейского стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й Гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. В 1944-м в ходе боя тяжело ранили командира пулеметного расчета. Джумаш Асаналиев заменил выбывшего из строя командира. На следующий день, оставшись один, он продолжал вести бой. Когда кончились боеприпасы, в ход пошли гранаты. Последней подорвал себя и окруживших его фашистов.

Его именем названа улица в Минске и установлен памятник.

Куда сходить

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