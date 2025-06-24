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Общество

Социальный контракт. Как получить от государства 150 тысяч сомов

В Кыргызстане государство предоставляет помощь в размере 150 тысяч сомов для малоимущих и малообеспеченных семей, чтобы они могли начать собственное дело.

«Проект начался в 2022 году, и сумма соцконтракта изначально составляла 100 тысяч сомов. В 2025-м ее увеличили до 150 тысяч. С начала года одобрили заявки более 13 тысячам семей, 162 из них уже получили деньги», — рассказала ведущий специалист управления по подготовке решений по содействию занятости Министерства труда, социального обеспечения и миграции Гулмайрам Автандил кызы.

Что такое социальный контракт

Это соглашение между малоимущей или малообеспеченной семьей и территориальным подразделением Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Семья получает 100 тысяч сомов на открытие и развитие малого бизнеса, но при этом ограничивается в правах на получение пособия «уй-булого комок» на три года.

Условия для участия в проекте:

  • наличие подтверждающего документа, что семья малоимущая или малообеспеченная;
  • согласие семьи на получение помощи на основе социального контракта;
  • наличие у семьи бизнес-плана;
  • наличие трудового и имущественного потенциала.

Срок действия программы

Три года с момента заключения контракта.

Куда обращаться для оформления заявки

Для оформления заявки представитель семьи подает заявление утвержденной формы на заключение социального контракта:

  • в исполнительный орган местного самоуправления;
  • в городах областного значения и Оше — в территориальное подразделение;
  • в Бишкеке — в муниципальное территориальное управление по месту фактического проживания.

Как составить бизнес-план

Органы местного самоуправления, в городах областного и республиканского значения — территориальное подразделение совместно с заявителем разрабатывают программу социальной адаптации и помогают составить бизнес-план (по утвержденным Минтруда формам).

Как проходит отбор участников

Первый этап:

Комиссия по социальным вопросам, созданная при исполнительном органе местного самоуправления, оценивает:

— трудовой и имущественный потенциал семьи;

— бизнес-план заявителя;

— возможность реализации предлагаемого бизнес-плана в соответствующей местности с учетом климатических и экономических возможностей.

Второй этап:

Временная комиссия по реализации социального контракта при местной государственной администрации (акимиате) рассматривает и утверждает программу социальной адаптации и бизнес-план семьи.

* В городах областного и республиканского значения этапы отбора проводятся только комиссией по социальным вопросам (в Бишкеке — комиссией по социальному контракту).

Получение денег

Территориальное подразделение Минтруда заключает социальный контракт, после перечисляет на лицевой счет представителя семьи 100 тысяч сомов.

Как потратить деньги

В течение месяца участник социального контракта совместно с сотрудниками ОМСУ и территориального подразделения министерства осуществляет закуп активов с приложением отчетных документов. После приступает к реализации бизнес-плана.

Кто может получить льготный кредит

Для тех, кто уже получил социальный контракт и хочет развивать свой бизнес дальше, теперь предусмотрен льготный беспроцентный кредит до 200 тысяч сомов на три года.

Первые три месяца являются льготным периодом, и граждане могут не платить. Вся сумма в итоге разделена на последующие 33 месяца.

В 2025 году приняли меры для упрощения процесса регистрации. Если раньше после регистрации в Налоговой службе гражданам нужно было ждать шесть месяцев и только после подавать заявление на беспроцентный кредит, то сейчас это возможно сделать на следующий день после регистрации.

Как можно отказаться от участия

Если в течение трех лет участник программы понимает, что не может развивать бизнес, он имеет право выйти из нее и вернуть полученные средства. С 2022 года по настоящее время 221 семья отказалась от социального контракта, от льготных кредитов отказов пока не было.

Малообеспеченная семья в этом случае восстанавливает право на обращение за пособием «уй-булого комок».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333915/
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