Социальный контракт. Как получить от государства 150 тысяч сомов

В Кыргызстане государство предоставляет помощь в размере 150 тысяч сомов для малоимущих и малообеспеченных семей, чтобы они могли начать собственное дело.

«Проект начался в 2022 году, и сумма соцконтракта изначально составляла 100 тысяч сомов. В 2025-м ее увеличили до 150 тысяч. С начала года одобрили заявки более 13 тысячам семей, 162 из них уже получили деньги», — рассказала ведущий специалист управления по подготовке решений по содействию занятости Министерства труда, социального обеспечения и миграции Гулмайрам Автандил кызы.

Что такое социальный контракт Это соглашение между малоимущей или малообеспеченной семьей и территориальным подразделением Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Семья получает 100 тысяч сомов на открытие и развитие малого бизнеса, но при этом ограничивается в правах на получение пособия «уй-булого комок» на три года.

Условия для участия в проекте: наличие подтверждающего документа, что семья малоимущая или малообеспеченная; согласие семьи на получение помощи на основе социального контракта; наличие у семьи бизнес-плана; наличие трудового и имущественного потенциала.

Срок действия программы Три года с момента заключения контракта.

Куда обращаться для оформления заявки Для оформления заявки представитель семьи подает заявление утвержденной формы на заключение социального контракта: в исполнительный орган местного самоуправления; в городах областного значения и Оше — в территориальное подразделение; в Бишкеке — в муниципальное территориальное управление по месту фактического проживания.

Как составить бизнес-план Органы местного самоуправления, в городах областного и республиканского значения — территориальное подразделение совместно с заявителем разрабатывают программу социальной адаптации и помогают составить бизнес-план (по утвержденным Минтруда формам).

Как проходит отбор участников Первый этап: Комиссия по социальным вопросам, созданная при исполнительном органе местного самоуправления, оценивает: — трудовой и имущественный потенциал семьи; — бизнес-план заявителя; — возможность реализации предлагаемого бизнес-плана в соответствующей местности с учетом климатических и экономических возможностей. Второй этап: Временная комиссия по реализации социального контракта при местной государственной администрации (акимиате) рассматривает и утверждает программу социальной адаптации и бизнес-план семьи. * В городах областного и республиканского значения этапы отбора проводятся только комиссией по социальным вопросам (в Бишкеке — комиссией по социальному контракту).

Получение денег Территориальное подразделение Минтруда заключает социальный контракт, после перечисляет на лицевой счет представителя семьи 100 тысяч сомов.

Как потратить деньги В течение месяца участник социального контракта совместно с сотрудниками ОМСУ и территориального подразделения министерства осуществляет закуп активов с приложением отчетных документов. После приступает к реализации бизнес-плана.

Кто может получить льготный кредит Для тех, кто уже получил социальный контракт и хочет развивать свой бизнес дальше, теперь предусмотрен льготный беспроцентный кредит до 200 тысяч сомов на три года. Первые три месяца являются льготным периодом, и граждане могут не платить. Вся сумма в итоге разделена на последующие 33 месяца. В 2025 году приняли меры для упрощения процесса регистрации. Если раньше после регистрации в Налоговой службе гражданам нужно было ждать шесть месяцев и только после подавать заявление на беспроцентный кредит, то сейчас это возможно сделать на следующий день после регистрации.