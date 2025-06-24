Социальный контракт. Как получить от государства 150 тысяч сомов

В Кыргызстане государство предоставляет помощь в размере 150 тысяч сомов для малоимущих и малообеспеченных семей, чтобы они могли начать собственное дело.
«Проект начался в 2022 году, и сумма соцконтракта изначально составляла 100 тысяч сомов. В 2025-м ее увеличили до 150 тысяч. С начала года одобрили заявки более 13 тысячам семей, 162 из них уже получили деньги», — рассказала ведущий специалист управления по подготовке решений по содействию занятости Министерства труда, социального обеспечения и миграции Гулмайрам Автандил кызы.
Что такое социальный контракт
Это соглашение между малоимущей или малообеспеченной семьей и территориальным подразделением Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Семья получает 100 тысяч сомов на открытие и развитие малого бизнеса, но при этом ограничивается в правах на получение пособия «уй-булого комок» на три года.
Условия для участия в проекте:
- наличие подтверждающего документа, что семья малоимущая или малообеспеченная;
- согласие семьи на получение помощи на основе социального контракта;
- наличие у семьи бизнес-плана;
- наличие трудового и имущественного потенциала.
Срок действия программы
Три года с момента заключения контракта.
Куда обращаться для оформления заявки
Для оформления заявки представитель семьи подает заявление утвержденной формы на заключение социального контракта:
- в исполнительный орган местного самоуправления;
- в городах областного значения и Оше — в территориальное подразделение;
- в Бишкеке — в муниципальное территориальное управление по месту фактического проживания.
Как составить бизнес-план
Органы местного самоуправления, в городах областного и республиканского значения — территориальное подразделение совместно с заявителем разрабатывают программу социальной адаптации и помогают составить бизнес-план (по утвержденным Минтруда формам).
Как проходит отбор участников
Первый этап:
Комиссия по социальным вопросам, созданная при исполнительном органе местного самоуправления, оценивает:
— трудовой и имущественный потенциал семьи;
— бизнес-план заявителя;
— возможность реализации предлагаемого бизнес-плана в соответствующей местности с учетом климатических и экономических возможностей.
Второй этап:
Временная комиссия по реализации социального контракта при местной государственной администрации (акимиате) рассматривает и утверждает программу социальной адаптации и бизнес-план семьи.
* В городах областного и республиканского значения этапы отбора проводятся только комиссией по социальным вопросам (в Бишкеке — комиссией по социальному контракту).
Получение денег
Территориальное подразделение Минтруда заключает социальный контракт, после перечисляет на лицевой счет представителя семьи 100 тысяч сомов.
Как потратить деньги
В течение месяца участник социального контракта совместно с сотрудниками ОМСУ и территориального подразделения министерства осуществляет закуп активов с приложением отчетных документов. После приступает к реализации бизнес-плана.
Кто может получить льготный кредит
Для тех, кто уже получил социальный контракт и хочет развивать свой бизнес дальше, теперь предусмотрен льготный беспроцентный кредит до 200 тысяч сомов на три года.
Первые три месяца являются льготным периодом, и граждане могут не платить. Вся сумма в итоге разделена на последующие 33 месяца.
В 2025 году приняли меры для упрощения процесса регистрации. Если раньше после регистрации в Налоговой службе гражданам нужно было ждать шесть месяцев и только после подавать заявление на беспроцентный кредит, то сейчас это возможно сделать на следующий день после регистрации.
Как можно отказаться от участия
Если в течение трех лет участник программы понимает, что не может развивать бизнес, он имеет право выйти из нее и вернуть полученные средства. С 2022 года по настоящее время 221 семья отказалась от социального контракта, от льготных кредитов отказов пока не было.
Малообеспеченная семья в этом случае восстанавливает право на обращение за пособием «уй-булого комок».