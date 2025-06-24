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Общество

Кыргызстан и Азербайджан усилят сотрудничество в сфере сельского хозяйства

Министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики Меджнун Гадир оглу Мамедов с официальным визитом прибыл в Кыргызскую Республику, сообщает Минсельхоз КР.
 
По его данным, он ознакомился с деятельностью ряда сельскохозяйственных предприятий в Чуйской области. Особое внимание он уделил фермам «Алтын Арашан» (село Арашан) и «Арашан Малек» (село Маевка).
 
В ходе визита министр изучил применяемые на фермах современные агротехнологии, методы эффективного животноводства, а также породы скота, адаптированные к местным условиям. Он отметил широкие перспективы для расширения двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном в аграрной сфере. Также Меджнун Мамедов встретился с коллективами ферм и дал высокую оценку их опыту и достигнутым результатам.
Минсельхоза
Фото Минсельхоза. Визит министра сельского хозяйства Азербайджана в КР
 
Особый интерес у министра вызвала арашанская порода крупного рогатого скота, выведенная в Кыргызстане путем локальной селекции. Эта мясная порода отличается высокой выносливостью, отличной адаптацией к климатическим условиям региона, быстрым набором массы и качественным мясом. Кроме того, арашанский скот экономно потребляет корма, что делает его особенно выгодным для фермерского разведения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333898/
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