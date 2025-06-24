Кыргызстан и Азербайджан усилят сотрудничество в сфере сельского хозяйства

Министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики Меджнун Гадир оглу Мамедов с официальным визитом прибыл в Кыргызскую Республику, сообщает Минсельхоз КР.

По его данным, он ознакомился с деятельностью ряда сельскохозяйственных предприятий в Чуйской области. Особое внимание он уделил фермам «Алтын Арашан» (село Арашан) и «Арашан Малек» (село Маевка).

В ходе визита министр изучил применяемые на фермах современные агротехнологии, методы эффективного животноводства, а также породы скота, адаптированные к местным условиям. Он отметил широкие перспективы для расширения двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном в аграрной сфере. Также Меджнун Мамедов встретился с коллективами ферм и дал высокую оценку их опыту и достигнутым результатам.

Фото Минсельхоза. Визит министра сельского хозяйства Азербайджана в КР

Особый интерес у министра вызвала арашанская порода крупного рогатого скота, выведенная в Кыргызстане путем локальной селекции. Эта мясная порода отличается высокой выносливостью, отличной адаптацией к климатическим условиям региона, быстрым набором массы и качественным мясом. Кроме того, арашанский скот экономно потребляет корма, что делает его особенно выгодным для фермерского разведения.