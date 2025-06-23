Стали известны обладатели «золотых сертификатов» ОРТ. Полный список

Министерство просвещения опубликовало список абитуриентов, показавших наилучший результат в Общереспубликанском тестировании.
По его данным, ученики школы № 61 имени Якира показали наилучший результат — сразу 10 «золотых сертификатов».
По регионам ситуация выглядит следующим образом:
- Талас — 1 сертификат;
- Ош — 2;
- Джалал-Абад — 4;
- Нарын — 2;
- Чуйская область — 4;
- Иссык-Кульская область — 2;
- Бишкек — 38.
Обладатели «золотых сертификатов» ОРТ:
1. Эстебесов Атай, средняя школа № 70, Бишкек — 242 балла.
2. Мухаммадова Медина, средняя школа «Лайт-Академия», Джалал-Абад — 240 баллов.
3. Макешов Тагай, средняя школа № 48, Бишкек — 236 баллов.
4. Жакшылыкова Айбийке, средняя школа № 61, Бишкек — 235 баллов.
5. Нурбек кызы Арууна, Кыргызско-Турецкий женский учебно-воспитательный комплекс «Айчурек», Бишкек — 235 баллов.
6. Исмаилова Алтынай, японская школа «Билимкана», Кант — 234 балла.
7. Искакова Айдина, средняя школа № 70, Бишкек — 234 балла.
8. Богуславский Семен, средняя школа № 61, Бишкек — 234 балла.
9. Садирбеков Санжар, мужской лицей № 15, Джалал-Абад — 234 балла.
10. Доктурбаева Касиет, средняя школа № 11, Каракол — 233 балла.
11. Зикиров Нурислам, лицей имени Жайыла баатыра, Кара-Балта — 233 балла.
12. Оразбекова Аиша, Кыргызско-Турецкий женский профессиональный лицей «Анадолу», Бишкек — 233 балла.
13. Жусупбекова Ясмин, средняя школа № 70, Бишкек — 233 балла.
14. Пинских Михаил, средняя школа № 61, Бишкек — 233 балла.
15. Нажмидинова Хадичахон, средняя школа № 12, Бишкек — 233 балла.
16. Азаматова Акмарал, средняя школа имени Жундубаевой, Нарынская область — 232 балла.
17. Джусупбаев Максат, средняя школа № 13, Бишкек — 232 балла.
18. Жүрсүнов Эмир, средняя школа № 12, Бишкек ‒ 232 балла.
19. Кенжегулов Акниет, средняя школа № 61 имени Якира, Бишкек — 232 балла.
20. Керимжанов Атай, общеобразовательная школа № 87, Бишкек — 232 балла.
21. Шаршембиева Саадат, школа КРСУ, Бишкек — 232 балла.
22. Абдрахманова Малика, средняя школа № 1 имени Толстого, Балыкчи — 231 балл.
23. Наватова Алина, ОсОО «Академия Купуева», Ош — 231 балл.
24. Ашимов Мансур, средняя школа № 2 имени Рысаковой, Талас — 231 балл.
25. Бейшенбаева Диана, средняя школа № 8, Кара-Балта — 231 балл.
26. Попова Кристина, школа № 2, Бишкек — 231 балл.
27. Ишанкулова Каринахон, ОФ «Школа Газпром Кыргызстан», Бишкек — 231 балл.
28. Карабанова Любовь, средняя школа № 12, Бишкек — 231 балл.
29. Бусурманкулов Канимет, мужской лицей имени Курманбека баатыра, Джалал-Абад — 231 балл.
30. Низовский Матвей, средняя школа № 61, Бишкек — 231 балл.
31. Надирбеков Абдусамат, лицей «Сема», Ош — 230 баллов.
32. Эсенбаев Байзак, средняя школа № 13, Бишкек — 230 баллов.
33. Дербишалиев Барсбек, средняя школа № 72, Бишкек — 230 баллов.
34. Ирисова Айдай, средняя школа № 1, Джалал-Абад — 230 баллов.
35. Глинова Варвара, средняя школа № 61, Бишкек — 230 баллов.
36. Асанкадыров Айдин, средняя школа № 61, Бишкек — 230 баллов.
37. Еременко Артем, школа РФ — 229 баллов.
38. Алтыбаев Асылнур, средняя школа № 61, Бишкек — 229 баллов.
39. Чомоев Бектур, средняя школа № 17, Бишкек — 229 баллов.
40. Насеров Намаз, Республиканский кыргызко-турецкий анадолийский лицей, Бишкек — 229 баллов.
41. Есеналиев Аман, средняя школа № 61, Бишкек — 229 баллов.
42. Абдралиева Айжамал, школа № 24, Бишкек — 229 баллов.
43. Омушева Арууке, школа-комплекс «Американ Европеан Скул», Бишкек — 229 баллов.
44. Абдирасулов Аскат, средняя школа № 37, Бишкек — 229 баллов.
45. Азамат Эмир, лицей имени Субакожоева, Нарын ‒ 228 баллов.
46. Сариева Камилла, лицей «Умут», Токмак — 228 баллов.
47. Омуркулов Акбар, средняя школа № 62, Бишкек — 228 баллов.
48. Бакаев Алихан, средняя школа № 117, Бишкек — 228 баллов.
49. Капаров Улукбек, школа «Билимкана-Бишкек» — 228 баллов.
50. Абдилайыпов Умар, школа № 24, Бишкек — 228 баллов.
51. Усоналиев Нурбай, средняя школа № 61, Бишкек — 228 баллов.
52. Кыдырова Рахима, Кыргызско-Турецкий женский учебно-воспитательный комплекс «Айчурек», Бишкек — 228 баллов.
53. Чинтемирова Бермет, средняя школа № 67, Бишкек — 228 баллов.
54. Сушонло Самира, УВК «Гарвард Интернейшнл Скул», Бишкек — 228 баллов.
В зависимости от результатов третьего этапа ОРТ этот список может быть дополнен.
Отметим, что наличие «золотого сертификата» ОРТ дает возможность абитуриенту поступить в выбранный вуз вне конкурса.