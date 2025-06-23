14:43
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Стали известны обладатели «золотых сертификатов» ОРТ. Полный список

Министерство просвещения опубликовало список абитуриентов, показавших наилучший результат в Общереспубликанском тестировании.

По его данным, ученики школы № 61 имени Якира показали наилучший результат — сразу 10 «золотых сертификатов».

По регионам ситуация выглядит следующим образом:

  • Талас — 1 сертификат;
  • Ош — 2;
  • Джалал-Абад — 4;
  • Нарын — 2;
  • Чуйская область — 4;
  • Иссык-Кульская область — 2;
  • Бишкек — 38.

Обладатели «золотых сертификатов» ОРТ:

1. Эстебесов Атай, средняя школа № 70, Бишкек — 242 балла.

2. Мухаммадова Медина, средняя школа «Лайт-Академия», Джалал-Абад — 240 баллов.

3. Макешов Тагай, средняя школа № 48, Бишкек — 236 баллов.

4. Жакшылыкова Айбийке, средняя школа № 61, Бишкек — 235 баллов.

5. Нурбек кызы Арууна, Кыргызско-Турецкий женский учебно-воспитательный комплекс «Айчурек», Бишкек — 235 баллов.

6. Исмаилова Алтынай, японская школа «Билимкана», Кант — 234 балла.

7. Искакова Айдина, средняя школа № 70, Бишкек — 234 балла.

8. Богуславский Семен, средняя школа № 61, Бишкек — 234 балла.

9. Садирбеков Санжар, мужской лицей № 15, Джалал-Абад — 234 балла.

10. Доктурбаева Касиет, средняя школа № 11, Каракол — 233 балла.

11. Зикиров Нурислам, лицей имени Жайыла баатыра, Кара-Балта — 233 балла.

12. Оразбекова Аиша, Кыргызско-Турецкий женский профессиональный лицей «Анадолу», Бишкек — 233 балла.

13. Жусупбекова Ясмин, средняя школа № 70, Бишкек — 233 балла.

14. Пинских Михаил, средняя школа № 61, Бишкек — 233 балла.

15. Нажмидинова Хадичахон, средняя школа № 12, Бишкек — 233 балла.

16. Азаматова Акмарал, средняя школа имени Жундубаевой, Нарынская область — 232 балла.

17. Джусупбаев Максат, средняя школа № 13, Бишкек — 232 балла.

18. Жүрсүнов Эмир, средняя школа № 12, Бишкек ‒ 232 балла.

19. Кенжегулов Акниет, средняя школа № 61 имени Якира, Бишкек — 232 балла.

20. Керимжанов Атай, общеобразовательная школа № 87, Бишкек — 232 балла.

21. Шаршембиева Саадат, школа КРСУ, Бишкек — 232 балла.

22. Абдрахманова Малика, средняя школа № 1 имени Толстого, Балыкчи — 231 балл.

23. Наватова Алина, ОсОО «Академия Купуева», Ош — 231 балл.

24. Ашимов Мансур, средняя школа № 2 имени Рысаковой, Талас — 231 балл.

25. Бейшенбаева Диана, средняя школа № 8, Кара-Балта — 231 балл.

26. Попова Кристина, школа № 2, Бишкек — 231 балл.

27. Ишанкулова Каринахон, ОФ «Школа Газпром Кыргызстан», Бишкек — 231 балл.

28. Карабанова Любовь, средняя школа № 12, Бишкек — 231 балл.

29. Бусурманкулов Канимет, мужской лицей имени Курманбека баатыра, Джалал-Абад — 231 балл.

30. Низовский Матвей, средняя школа № 61, Бишкек — 231 балл.

31. Надирбеков Абдусамат, лицей «Сема», Ош — 230 баллов.

32. Эсенбаев Байзак, средняя школа № 13, Бишкек — 230 баллов.

33. Дербишалиев Барсбек, средняя школа № 72, Бишкек — 230 баллов.

34. Ирисова Айдай, средняя школа № 1, Джалал-Абад — 230 баллов.

35. Глинова Варвара, средняя школа № 61, Бишкек — 230 баллов.

36. Асанкадыров Айдин, средняя школа № 61, Бишкек — 230 баллов.

37. Еременко Артем, школа РФ — 229 баллов.

38. Алтыбаев Асылнур, средняя школа № 61, Бишкек — 229 баллов.

39. Чомоев Бектур, средняя школа № 17, Бишкек — 229 баллов.

40. Насеров Намаз, Республиканский кыргызко-турецкий анадолийский лицей, Бишкек — 229 баллов.

41. Есеналиев Аман, средняя школа № 61, Бишкек — 229 баллов.

42. Абдралиева Айжамал, школа № 24, Бишкек — 229 баллов.

43. Омушева Арууке, школа-комплекс «Американ Европеан Скул», Бишкек — 229 баллов.

44. Абдирасулов Аскат, средняя школа № 37, Бишкек — 229 баллов.

45. Азамат Эмир, лицей имени Субакожоева, Нарын ‒ 228 баллов.

46. Сариева Камилла, лицей «Умут», Токмак — 228 баллов.

47. Омуркулов Акбар, средняя школа № 62, Бишкек — 228 баллов.

48. Бакаев Алихан, средняя школа № 117, Бишкек — 228 баллов.

49. Капаров Улукбек, школа «Билимкана-Бишкек» — 228 баллов.

50. Абдилайыпов Умар, школа № 24, Бишкек — 228 баллов.

51. Усоналиев Нурбай, средняя школа № 61, Бишкек — 228 баллов.

52. Кыдырова Рахима, Кыргызско-Турецкий женский учебно-воспитательный комплекс «Айчурек», Бишкек — 228 баллов.

53. Чинтемирова Бермет, средняя школа № 67, Бишкек — 228 баллов.

54. Сушонло Самира, УВК «Гарвард Интернейшнл Скул», Бишкек — 228 баллов.

В зависимости от результатов третьего этапа ОРТ этот список может быть дополнен.

Отметим, что наличие «золотого сертификата» ОРТ дает возможность абитуриенту поступить в выбранный вуз вне конкурса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333749/
просмотров: 971
Версия для печати
Материалы по теме
Общереспубликанское тестирование. Поздний этап пройдет только в Бишкеке и Оше
Дополнительная регистрация на ОРТ пройдет в Кыргызстане
Стали известны сроки проведения Общереспубликанского тестирования
В Кыргызстане на ОРТ-2025 записались почти 54 тысячи человек
В Кыргызстане на ОРТ-2025 уже записались около 43 тысяч человек
ОРТ-2025. Как зарегистрироваться на тест и зачем это нужно
В Кыргызстане началась регистрация на Общереспубликанское тестирование
ОРТ-2024. Как отличаются результаты девушек и юношей
ОРТ. Предметные тесты вызывают у абитуриентов больше затруднений, чем основной
Почти миллион человек прошли через Общереспубликанское тестирование в КР
Популярные новости
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Граждан призывают принять меры по&nbsp;защите своего имущества во&nbsp;время отпусков Граждан призывают принять меры по защите своего имущества во время отпусков
В&nbsp;Кыргызстане ужесточили правила продажи молочных продуктов В Кыргызстане ужесточили правила продажи молочных продуктов
Пять вузов Кыргызстана попали в&nbsp;глобальный рейтинг университетов QS&nbsp;2026 Пять вузов Кыргызстана попали в глобальный рейтинг университетов QS 2026
Бизнес
Оформите ОСАГО в&nbsp;приложении MegaPay и&nbsp;получите 20&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО в приложении MegaPay и получите 20 процентов кешбэка
Круговорот проблем хлопкозавода &laquo;Ак-Була&raquo;: обращение к&nbsp;властям&nbsp;КР и&nbsp;РФ Круговорот проблем хлопкозавода «Ак-Була»: обращение к властям КР и РФ
Globus и&nbsp;Be&nbsp;Adam посвятили свой третий дроп выдающимся личностям Кыргызстана Globus и Be Adam посвятили свой третий дроп выдающимся личностям Кыргызстана
При поддержке общественного фонда &laquo;Ильшат&raquo; открывается школа для детей-сирот При поддержке общественного фонда «Ильшат» открывается школа для детей-сирот
23 июня, понедельник
14:15
По 60 детей в классе. Нардеп о проблемах зачисления в школу и нехватке мест По 60 детей в классе. Нардеп о проблемах зачисления в ш...
13:45
Экс-глава Госфиннадзора Юруслан Тойчубеков отпущен под подписку о невыезде
13:34
В Баткене учительница преподавала урок одновременно двум классам, сидя у порога
13:26
Стали известны обладатели «золотых сертификатов» ОРТ. Полный список
13:20
В Кыргызстане введен временный запрет на вывоз угля