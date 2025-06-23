В Бишкеке отключат 6 тысяч 200 абонентов за дебиторскую задолженность

Бишкекское предприятие электросетей призывает абонентов оплатить счета за электроэнергию своевременно. Завтра счетчики АИСКУЭ произведут в городе дистанционное отключение более 6 тысяч 200 абонентов за дебиторскую задолженность.

Сообщается, что на сайте предприятия функционирует рубрика «Баланс абонента», с помощью чего все абоненты предприятия, включая бытовых и промышленных, могут в любой момент увидеть свое состояние лицевого счета.

Помимо этого, бытовые абоненты могут узнать свой баланс через мобильное приложение «Мой свет», установив через Play Market и App Store. Также абоненты могут обратиться в круглосуточный кол-центр по номерам: 105, 1209, 0772/0702/0556 001209 или написать сообщение на WhatsApp-номер 0556001209.