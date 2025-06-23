13:13
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Выборы на носу? Депутат Бекешев: Парламент рассмотрит около 60 законопроектов

Парламент Кыргызстана подходит к завершению очередной сессии. Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

«На следующей неделе у нас на рассмотрении более 50 законопроектов, — рассказал он. — Думаю, под занавес сессии примем около 60 документов. Большая часть из них — это ратификация соглашений, кредитных договоров с международными организациями, такими как ОДКБ, ООН и другие».

Особое внимание на заседаниях комитета по бюджету уделят кредитным соглашениям на сумму около $101,5 миллиона. Эти средства планируется направить на поддержку бюджета, развитие газо- и нефтяной отрасли, увеличение капитала Государственного банка развития, а также на подготовку к строительству ГЭС «Камбар-Ата-1».

Однако, отметил нардеп, этих денег, скорее всего, хватит только на подготовительные работы.

Сессия парламента длится с 1 сентября по 30 июня. В июле депутаты уходят в отпуск, в августе занимаются работой с избирателями. Но сейчас многие уже активно встречаются с избирателями, видимо, чувствуя приближение выборов. Когда они будут — внепланово или по графику, в ноябре 2026 года, никто не знает.

Дастан Бекешев

На заседании комитета народные избранники рассмотрят 16 вопросов, в том числе отклонение ряда законопроектов, связанных с инициативами бывшего депутата Султанбая Айжигитова, а также поправки в Гражданский кодекс. Министерство юстиции предлагает разрешить обществам с ограниченной ответственностью, где единственный учредитель, создавать дочерние юридические лица без ограничения по количеству. Нардеп предупредил о рисках такой практики — о появлении «матрешек», которые могут использоваться для фиктивных сделок, уклонения от налогов и мошенничества.

Кроме того, будут обсуждаться поправки, обязывающие нотариусов оплачивать государственную пошлину в день получения денег от клиентов, а не в течение семи дней, как было ранее. Также депутаты рассмотрят законопроект о самозапрете на получение кредитов.

Отдельно будут рассмотрены соглашения с Российской Федерацией, освобождающие от налога на имущество Пограничную службу и ФСБ РФ, имеющих объекты в Кыргызстане.

Еще одним значимым предложением станет требование о полной прозрачности доходов, расходов и имущества политических партий, профсоюзов, кооперативов и религиозных организаций. Такие данные должны публиковаться на сайте Налоговой службы в установленный срок, аналогично требованиям к другим некоммерческим организациям.

«Подход должен быть единым для всех», — подчеркнул Дастан Бекешев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333738/
просмотров: 340
Версия для печати
Материалы по теме
Торага Жогорку Кенеша заложил капсулу под строительство школы в Ноокате
Пожар в селе Гульча. Пострадавшим передали денежные сертификаты
Парламент принял законопроект о снижении налоговой нагрузки в третьем чтении
Депутаты попросят информацию у министра энергетики о вчерашнем блэкауте
ЖК утвердил состав Совета по делам правосудия. В него вошел и Балбак Тулобаев
84 миллиона сомов ежегодно: кемпир-абадский закон вынесли на обсуждение
Жогорку Кенеш одобрил проект Цифрового кодекса в третьем чтении
Парламент принял законопроект ГКНБ о кандидатах на пост президента и депутата
В Сокулуке девятый год не могут достроить дополнительный корпус к школе
Есть уголовное дело. Депутат о кандидате в состав Совета по делам правосудия
Популярные новости
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Граждан призывают принять меры по&nbsp;защите своего имущества во&nbsp;время отпусков Граждан призывают принять меры по защите своего имущества во время отпусков
В&nbsp;Кыргызстане ужесточили правила продажи молочных продуктов В Кыргызстане ужесточили правила продажи молочных продуктов
Пять вузов Кыргызстана попали в&nbsp;глобальный рейтинг университетов QS&nbsp;2026 Пять вузов Кыргызстана попали в глобальный рейтинг университетов QS 2026
Бизнес
Оформите ОСАГО в&nbsp;приложении MegaPay и&nbsp;получите 20&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО в приложении MegaPay и получите 20 процентов кешбэка
Круговорот проблем хлопкозавода &laquo;Ак-Була&raquo;: обращение к&nbsp;властям&nbsp;КР и&nbsp;РФ Круговорот проблем хлопкозавода «Ак-Була»: обращение к властям КР и РФ
Globus и&nbsp;Be&nbsp;Adam посвятили свой третий дроп выдающимся личностям Кыргызстана Globus и Be Adam посвятили свой третий дроп выдающимся личностям Кыргызстана
При поддержке общественного фонда &laquo;Ильшат&raquo; открывается школа для детей-сирот При поддержке общественного фонда «Ильшат» открывается школа для детей-сирот
23 июня, понедельник
13:06
В Оше городок, построенный китайской компанией, назовут «Эки дос» В Оше городок, построенный китайской компанией, назовут...
12:57
В Бишкеке отключат 6 тысяч 200 абонентов за дебиторскую задолженность
12:43
Рекорд ОРТ-2025: выпускник набрал 242 балла
12:40
Выборы на носу? Депутат Бекешев: Парламент рассмотрит около 60 законопроектов
12:30
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит с официальным визитом Малайзию