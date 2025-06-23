Выборы на носу? Депутат Бекешев: Парламент рассмотрит около 60 законопроектов

Парламент Кыргызстана подходит к завершению очередной сессии. Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

«На следующей неделе у нас на рассмотрении более 50 законопроектов, — рассказал он. — Думаю, под занавес сессии примем около 60 документов. Большая часть из них — это ратификация соглашений, кредитных договоров с международными организациями, такими как ОДКБ, ООН и другие».

Особое внимание на заседаниях комитета по бюджету уделят кредитным соглашениям на сумму около $101,5 миллиона. Эти средства планируется направить на поддержку бюджета, развитие газо- и нефтяной отрасли, увеличение капитала Государственного банка развития, а также на подготовку к строительству ГЭС «Камбар-Ата-1».

Однако, отметил нардеп, этих денег, скорее всего, хватит только на подготовительные работы.

Сессия парламента длится с 1 сентября по 30 июня. В июле депутаты уходят в отпуск, в августе занимаются работой с избирателями. Но сейчас многие уже активно встречаются с избирателями, видимо, чувствуя приближение выборов. Когда они будут — внепланово или по графику, в ноябре 2026 года, никто не знает. Дастан Бекешев

На заседании комитета народные избранники рассмотрят 16 вопросов, в том числе отклонение ряда законопроектов, связанных с инициативами бывшего депутата Султанбая Айжигитова, а также поправки в Гражданский кодекс. Министерство юстиции предлагает разрешить обществам с ограниченной ответственностью, где единственный учредитель, создавать дочерние юридические лица без ограничения по количеству. Нардеп предупредил о рисках такой практики — о появлении «матрешек», которые могут использоваться для фиктивных сделок, уклонения от налогов и мошенничества.

Кроме того, будут обсуждаться поправки, обязывающие нотариусов оплачивать государственную пошлину в день получения денег от клиентов, а не в течение семи дней, как было ранее. Также депутаты рассмотрят законопроект о самозапрете на получение кредитов.

Отдельно будут рассмотрены соглашения с Российской Федерацией, освобождающие от налога на имущество Пограничную службу и ФСБ РФ, имеющих объекты в Кыргызстане.

Еще одним значимым предложением станет требование о полной прозрачности доходов, расходов и имущества политических партий, профсоюзов, кооперативов и религиозных организаций. Такие данные должны публиковаться на сайте Налоговой службы в установленный срок, аналогично требованиям к другим некоммерческим организациям.

«Подход должен быть единым для всех», — подчеркнул Дастан Бекешев.