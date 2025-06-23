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Общество

УОБДД: За неделю выявлено более 21 тысячи нарушений ПДД по всей стране

По данным УОБДД, с 16 по 22 июня 2025 года на территории Кыргызстана зафиксировано 21 тысяча 758 фактов нарушения Правил дорожного движения.

По информации управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, из общего количества нарушений:

  • управление транспортными средствами без необходимых документов — 663 случая;
  • вождение в состоянии опьянения — 271;
  • незаконное затемнение автомобильных стекол — 105;
  • нарушения ПДД пешеходами — 646;
  • нарушение правил эксплуатации транспортных средств — 3 тысячи 938;
  • бездействие водителей (эвакуатор не вызван) — 16;
  • превышение установленной скорости — 4 тысячи 165;
  • вождение с поддельными государственными номерами — 6;
  • прочие нарушения — 9 тысяч 660.

За различные нарушения временно задержаны 2 тысячи 288 машин, которые помещены на штрафстоянки.

УОБДД призывает всех водителей строго соблюдать Правила дорожного движения ради собственной безопасности и безопасности окружающих.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333730/
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