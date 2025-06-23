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Общество

В парламенте призвали МИД «фильтровать» конвенции, к которым присоединяется КР

В парламенте призвали МИД тщательнее «фильтровать» конвенции, к которым присоединяется Кыргызстан.

Сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутат Алишер Эрбаев раскритиковал подход МИД при ратификации соглашения на базе Конвенции ООН по морскому праву о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции.

По словам нардепа, он прочитал текст соглашения и не увидел никаких причин для присоединения КР к нему.

«В МИД говорят о проблемах мировых океанов, морей. Но ведь Кыргызстан не имеет выхода ни к каким океанам и морям. Какой нам интерес в такого рода соглашениях? Или мы намерены закупать баржи или корабли и будем заниматься рыболовством?» — вопрошает Алишер Эрбаев.

Замминистра иностранных дел Алмаз Имангазиев ответил, что соглашение поможет укрепить связи КР с государствами — участниками ООН. «К примеру, хочу отметить, что в 2024 году член ООН африканская страна Руанда получила грант в $1,5 миллиона на исследования озера у них, которое похоже на наш Иссык-Куль. Мы тоже надеемся, что в рамках этого соглашения сможем в будущем получать средства на исследования того же Иссык-Куля», — считает он.

Депутат призвал не сравнивать Кыргызстан с африканскими странами.

«Это неправильно проводить такое сравнение, ситуация разная. Мы тут свой Иссык-Куль не можем нормально исследовать, а тут поднимают вопросы мировых океанов. У нас не развиты ни судоходство, ни мореходство. Есть только один закон о водном транспорте. Поэтому не вижу смысла в присоединении в такого рода соглашениям. Тем более что придется платить взносы. Не оплатим вовремя, опять критиковать нас начнут. Считаю, что МИД, прежде чем присоединяться к такого рода соглашениям, должен проводить тщательный анализ, насколько это нам надо, и выбирать приоритетные. Я бы посоветовал пока отложить одобрение этого соглашения», — добавил он.

Замминистра отметил, что в рамках соглашения будет создан трастовый фонд и КР будет делать взносы в него в рамках своих возможностей. «Сейчас нет четкого требования, что мы должны платить взносы, все будет решаться после ратификации соглашения. Из государств Центральной Азии пока присоединяется только Кыргызстан», — добавил он.

Депутат Балбак Тулобаев заметил, что, вероятно, от соглашения сейчас нет ни явной пользы, ни явного вреда. «Но, возможно, в будущем мы сможем получить какие-то средства на исследование того же Иссык-Куля. Давайте поддержим соглашение», — сказал он.

В итоге комитет поддержал законопроект большинством голосов, двое проголосовали против.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333721/
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