Комплекс «Ала-Тоо Резорт» на Иссык-Куле будет включать три основных курорта

Государственному предприятию «Ала-Тоо Резорт» предоставили в бессрочное пользование 3 тысячи 916 гектаров земли для строительства комплекса «Ала-Тоо Резорт» на территории села Хан-Тенири Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора по строительству ГП Аскат Чолпонбаев.

«Ала-Тоо Резорт» — проект по созданию крупнейшего в Центральной Азии горнолыжного кластера, в который входит три основных курорта — «Жыргалан», «Ак-Булак» и «Боз-Учук».

По данным Государственного агентства по управлению государственным имуществом, «Жырлаган» будет крупнейшим курортом со 120 километрами горнолыжных трасс, трех-, четырех- и пятизвездочными гостевыми домами, коттеджами, глэмпингом, спа-комплексом, этногородком и конференц-залами.

В «Ак-Булаке» предусмотрены 80 километров горнолыжной трассы, трех- и четырехзвездочные отели, апартаменты, хостелы, площадка для культурных мероприятий, стадион, учебный корпус, фрирайд-центр, ресторан, зиплайн, альпийский центр и амфитеатр.

В «Боз-Учуке» планируют построить 50 километров горнолыжных трасс, трех-, четырех- и пятизвездочные отели, апартаменты, медицинский центр, спа-комплекс, детские игровые площадки, конный центр, ресторан и бутики.

Уточняется, что, кроме того, планируют создать 4 тысячи парковочных мест, новые дороги между курортами и развитую инфраструктуру для удобства туристов. Курорт будет работать круглый год благодаря системе естественного снега и снегозадержания, а лыжный сезон длиться до семи месяцев в году.

«Строительство ведется в соответствии с международными экологическими стандартами с минимальным воздействием на природу», — добавил Аскат Чолпонбаев.

Добавим, что на первом этапе будет реализован проект «Жыргылан».