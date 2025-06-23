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Общество

Бишкек вырос втрое: власти готовят новый генплан с учетом реновации

После административно-территориальной реформы площадь Бишкека увеличилась в три раза и составила более 51 тысячи гектаров. Об этом на городском форуме «Ted Talk Bishkek: Городское будущее» сообщила замминистра строительства Замира Кангельдиева.

«Сейчас разрабатывается новый Генплан Бишкека. Мы способствуем его созданию с точки зрения нормативной части, улучшения и пересмотра строительных норм. Так, в новые нормы заложены внедрение солнечных панелей, парковка и обязательная комплексная застройка с учетом потребностей жилой площади. Мы понимаем, что территория города возросла, но вопрос частной собственности актуален. Ведь его большая часть земли находится в частной собственности», — отметила она.

Замира Кангельдиева напомнила, что разрабатывается закон о реновации, где предусматриваются поэтапный выкуп ветхого жилья и предоставление равнозначной площади для планомерного освоения территории.

«Мы разрабатываем градостроительную стоимость для исключения спекуляции и неправомерного повышения стоимости земельного участка в зависимости от его расположения. Планируется внедрять районные коэффициенты», — поделилась она планами о реновации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333705/
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